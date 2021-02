OR เทรดวันแรกเท่าไหร่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

จำนวนประชาชนที่จองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคากรุงเทพและธนาคารกรุงไทย มีทั้งสิ้นประมาณ 530,000 ราย โดยผู้ที่ได้รับจัดสรรสูงสุดจำนวน 4,500 หุ้น ดังนั้น ผู้ที่จองต่ำกว่า 4,500 หุ้น จะได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อหุ้นที่นำเสนอขายประชาชนทั่วไป มีจำนวน 985.70 ล้านหุ้น โดยรวมหุ้นที่นำมาขายส่วนเกินหรือกรีนชูจำนวน 390 ล้านหุ้น ส่วนหุ้นที่ยกเลิกการจัดสรรให้ 4 กองทุนจำนวนประมาณ 51 ล้านหุ้น จัดสรรให้กองทุนประกันสังคมและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ถ้าเทียบกับจำนวนประชาชนที่จองซื้อ 530,000 รายกับปริมาณหุ้นที่นำมาจัดสรร 985.70 ล้านหุ้น จัดสรรเฉลี่ยรายละประมาณ 2,000 หุ้น แต่เนื่องจาก มีผู้จองซื้อต่ำกว่า 2,000 หุ้นจำนวนมาก เช่นอาจจองซื้อเพียง 300 หุ้น 500 หุ้นหรือ 1,000 หุ้น จึงมีหุ้นเหลือที่จะเกลี่ยให้คนที่จองซื้อมากกว่า 2,000 หุ้น จนสามารถจัดเกลี่ยให้สูงสุดรายละไม่เกิน 4,500 หุ้นOR กลายเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มความภาคภูมิแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นมากที่สุด จำนวนกว่า 530,000 ราย และวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งประเดิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก คงเคาะกันสนั่นหวั่นไหว มูลค่าการซื้อขายน่าจะอยู่ระดับหลายหมื่นล้านบาทโบรกเกอร์บางสำนักงานประเมินว่า หุ้น OR น่าจะสูงกว่าจองประมาณ 10% โดยราคาจอง 18 บาท เคาะวันแรกอาจพุ่งไปที่ระดับ 20 บาทได้ขณะที่กูรูหุ้นหลายคนมองว่า หุ้น OR ไม่น่าจะร้อนมากนัก เนื่องจากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ นำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรกถึง 3,000 ล้านหุ้น และกระจายสู่ประชาชนในวงกว้าง ลงไปถึงนักลงทุนระดับรากหญ้าประชาชนที่สนใจลงทุน ทุกคนมีหุ้น OR ในพอร์ตแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไล่ซื้อหุ้นในกระดาน โดยเฉพาะหากต้องซื้อสูงกว่าราคาที่เสนอขายหรือราคาจองระดับ 10%ส่วนนักลงทุนขาใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ แม้อาจต้องการเก็บหุ้น OR เข้าพอร์ต แต่ถ้าราคาสูงเกินไป ขาใหญ่ก็ถอดใจเหมือนกัน จึงไม่เห็นว่า จะมีแรงซื้อจากนักลงทุนกลุ่มใดมาไล่ราคาหุ้นน้องใหม่ตัวนี้จึงไม่ง่าย นอกจากนั้นนักลงทุนที่จองซื้อ OR ส่วนหนึ่งหวังเก็งกำไรระยะสั้น โดยรอขายเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะฉุดไม่ให้ OR พุ่งอย่างร้อนแรงOR เป็นหุ้นสำหรับการถือเพื่อลงทุนระยะยาว มากกว่าซื้อโดยหวังเก็งกำไรระยะสั้น ดังนั้น นักลงทุนที่หวังโกยกำไรงามๆ จาก OR เมื่อเข้าเคาะซื้อขาย อาจต้องผิดหวัง เพราะราคาซื้อขายวันแรกๆ คงไม่ตื่นเต้น โดยสูงกว่าราคาจองไม่มากเพราะหุ้นตัวนี้ไม่มีเจ้ามือ และมองไม่เห็นว่า จะมีนักลงทุนกลุ่มใดเข้ามาไล่ราคา โดยความต้องการซื้อ OR แม้ยังมีอยู่มาก แต่เป็นความต้องการซิ้อภายใต้เงื่อนไข ราคาหุ้นต้องไม่สูงเกินไป หรือต้องการซื้อแถวราคาจองเท่านั้น