อย่าหวังรวยจากหุ้น OR / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นใหม่ที่ได้รับความสนใจสูง แต่ผลตอบแทนอาจไม่ร้อนแรงตามที่คาดหวังกันไว้













OR จะนำหุ้นเสนอขายประชาชนครั้งแรกจำนวน 2,610 ล้านหุ้น และมีหุ้นส่วนเกินหรือกรีนชูจัดสรรอีกไม่เกิน 390 ล้านหุ้น รวมหุ้นที่เสนอขายทั้งสิ้น 3,000 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายเบื้องต้นอยู่ระหว่าง 16-18 บาทรายละเอียดการจัดสรรประกอบด้วย หุ้นจำนวน 1,860 หุ้น ขายให้นักลงทุนในประเทศ แยกเป็นเสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 595.70 ล้านหุ้น จองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ในจำนวนขั้นต่ำ 300 หุ้น และทวีคูณ 100 หุ้นส่วนหุ้นอีก 1,264.30 หุ้น จะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันภายในประเทศนอกจากนั้น จะจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวน 450 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT อีก 300 ล้านหุ้น ในสัดส่วนผู้ถือหุ้น PTT จำนวน 95.1977 หุ้น จะได้รับการจัดสรร OR จำนวน 1 หุ้น ในราคาเบื้องต้น 18 บาทใครอยากได้หุ้นจอง ต้องเสนอซื้อผ่าน 3 ธนาคารพาณิชย์เท่านั้นสำหรับหุ้น OR ที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไปมีจำนวนทั้งสิ้น 985.70 ล้านหุ้น โดยรวมหุ้นกรีนชูอีก 390 ล้านหุ้น ซึ่งหากเฉลี่ยจัดสรรรายละ 300 หุ้น จะมีประชาชนถือหุ้น OR จำนวนทั้งสิ้น 3.24 ล้านรายอย่างไรก็ตาม จำนวนประชาชนที่สนใจจองซื้อ OR อาจไม่สูงถึง 3 ล้านราย แต่อาจจะมีจำนวนหลายแสนคน ซึ่งจะเพียงพอให้ OR เป็นหุ้นมหาชนที่สุด เพราะจำนวนผู้ถือหุ้นมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า PTT ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นมากที่สุดจำนวน 145,250 รายเหมือนหุ้นกลุ่ม PTT นักลงทุนที่จองซื้อจึงตั้งเป้าที่จะเก็บเกี่ยวกำไรงามๆ จากการจองหุ้นน้องใหม่ตัวนี้แต่มีสิทธิที่จะผิดหวังจาก OR เพราะราคาหุ้น เมื่อเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่น่าจะร้อนแรงมากนัก เนื่องจากจึงไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาไล่ซื้อหุ้นในกระดาน โดยเฉพาะหากราคาหุ้นสูงกว่าราคาจองมากๆส่วนนักลงทุนรายย่อยก็ได้รับการจัดสรรในวงกว้าง หุ้น OR กระจายอยู่ในมือรายย่อยนับแสนๆ คน ซึ่งส่วนใหญ่จ้องขายทำกำไรเมื่อหุ้นเข้ามาซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกๆ ราคาหุ้นมักเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยเฉพาะหุ้นรัฐวิสาหกิจที่เสนอขายประชาชนในวงกว้าง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ที่เสนอขายหุ้นประชาชนในราคาหุ้นละ 60 บาท ในปี 2534 หรือหุ้น PTT ที่เสนอขายหุ้นประชาชนในราคา 35 บาท เมื่อปี 2544OR จัดเป็นหุ้นอนาคตดี แต่ใครจะลากราคาขึ้นไปไหว