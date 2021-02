เช็กได้แล้ว! ผลจัดสรรหุ้น OR รายย่อย ได้สูงสุดที่ 4,500 หุ้น/คน

วันนี้(6ก.พ.) ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถตรวจเช็คผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ www.settrade.com โดย OR จัดสรรหุ้น IPO ให้รายย่อยสูงสุดเฉลี่ย 4,500 หุ้น/คน สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนจะได้รับเงินคืนในส่วนของหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน7-10วันทำการตามที่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)(OR) เปิดให้ประชาชนจองหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นครั้งแรกให้กับประชาชน (IPO ) ที่ ราคา 18 บาท โดยสร้างประวัติศาสตร์ เป็นหุ้นที่มีประชาชนจองสูงสุดผ่านช่องทางการจองซื้อที่สาขาและช่องทางออนไลน์รวมกว่า 530,000 รายการนั้น ในวันนี้(6ก.พ.) ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น ได้ที่ www.settrade.com พบว่าจำนวนหุ้น OR ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงสุด 4,500 หุ้น/คนทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยนั้นจะดำเนินการโดยใช้วิธี Small Lot First ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุด โดยในรอบแรกจัดสรรที่กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ ซึ่งทุกคนจะได้หุ้นตามจำนวนขั้นต่ำ 300 หุ้น และในรอบถัด ๆ ไป ผู้จองซื้อทุกคนได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ 100 หุ้นจนหุ้นหมด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้สำหรับผู้ถือหุ้นของ ‘PTT’ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น OR ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ที่ www.kasikornbank.com/kmyinvest

ส่วนผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อจะได้รับการคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 7-10 วันทำการตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน จะเริ่มคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับแต่วันที่ 5 ก.พ.2564นับเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของตลาดหุ้นไทย และคาดว่าจะได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 ด้วยเกณฑ์ Fast-track ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรกคือวันที่ 11 ก.พ.2564