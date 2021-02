โออาร์ เคาะราคาสุดท้ายขายหุ้น IPO ที่ 18.00 บาท/หุ้น

บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) หรือโออาร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTT มาเป็นระยะ และ ปตท. ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ OR ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 รวมถึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้นคือ 16-18 บาทต่อหุ้นนั้นPTT ขอแจ้งให้ทราบว่า OR ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ราคา 18 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ OR ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th และทางเว็บไซต์ของ OR