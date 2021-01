ใครจะไล่ซื้อ OR ในกระดาน / สุนันท์ ศรีจันทรา

ราคาจะไม่ร้อนแรง หรือสูงกว่าราคาจองไม่มากมายเท่าใดนัก





เพราะปริมาณหุ้นที่นำมาเสนอขายประชาชนทั่วไปในครั้งแรกมีจำนวนมหาศาลถึง 3,000 ล้านหุ้น โดยกระจายสู่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มอิ่ม และกระจายสู่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงนักลงทุนสถาบันในประเทศได้รับการจัดสรรหุ้น OR จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,264.30 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบันต่างประเทศได้รับการจัดสรร 450 ล้านหุ้น ประชาชนทั่วไปได้รับการจัดสรร 595.70 ล้านหุ้น โดยมีหุ้นส่วนเกินหรือกรีนชูอีก 390 ล้านหุ้น ซึ่งคงสำรองไว้จัดสรรให้ประชาขนทั่วไปจองซื้อการจัดสรรให้ประชาชนจะไม่เลือกว่าใครจองซื้อก่อนหรือหลัง โดยระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทยเริ่มต้นจัดสรรคนละ 300 หุ้นก่อน และทวีคูณเกลี่ยกันไปคนละ 100 หุ้น จนกว่าจะหมดโควตาหุ้น ซึ่งหากมีผู้จองซื้อ 500,000 แสนราย จะได้รับการจัดสรรเฉลี่ยประมาณรายละ 2,000 หุ้นถ้าถามว่าหุ้น OR น่าจองไหม คงต้องตอบว่า น่าสนใจสำหรับการซื้อเพื่อถือลงทุนระยะยาว แต่หากหวังเก็งกำไรระยะสั้น ขายเมื่อหุ้นเข้าตลาด คงได้รับผลตอบแทนไม่มากโดยหากได้รับการจัดสรรจำนวน 2,000 หุ้น อาจได้กำไรเพียงประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นคำถามต่อไปสำหรับผู้ที่กำลังสนใจจองหุ้น OR คือ เมื่อเข้ามาซื้อขายแล้ว OR จะสูงกว่าราคาจองขนาดไหนแม้ว่า OR จะเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจสูง และเชื่อว่าประชาชนจะสนใจจองซื้อจำนวนหลายแสนราย โดยจะเป็นหุ้นมหาชนที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุด แซงหน้าหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 149,614 รายเพราะใครๆ ก็มีหุ้น OR นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศก็ได้รับการจัดสรรครบถ้วน ประชาชนทั่วไป ถ้าต้องการหุ้น OR สามารถจองซื้อได้ โดยมีโควตาจัดสรร 300 หุ้นเป็นขั้นต่ำแน่นอนและถ้าจองสัก 2,000 หุ้น อาจได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อมีหุ้นต้นทุนในราคาจองแล้ว จะดิ้นรนซื้อหุ้นบนกระดานในราคาที่แพงกว่าทำไมแม้ว่านักลงทุนบางคนอาจต้องการจองหุ้น OR จำนวนมาก โดยอาจอยากได้ 10,000 หุ้น หรือ 20,000 หุ้น แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 2,000 หุ้น แต่นักลงทุนกลุ่มนี้จะทำใจได้ไหมที่จะไล่ซื้อหุ้น OR บนกระดานในราคาหุ้นละ 19 บาท ในเมื่อจองซื้อในต้นทุนเพียง 18 บาทถ้าราคาหุ้นบนกระดานสูงกว่าราคาจองเพียงไม่กี่สิบสตางค์ นักลงทุนที่ต้องการเก็บหุ้น OR เพิ่ม อาจยอมจ่ายในราคาต้นทุนที่สูงกว่าแต่ถ้าราคาบนกระดานสูงกว่าราคาจองระดับ 1 บาท ทุกคนคงคิดหนักคำถามว่า หุ้น OR เมื่อเข้ามาซื้อขายแล้วราคาจะร้อนขนาดไหน คงตอบไม่ได้ แต่พอคาดหมายได้ว่าและเป็นเหตุให้นักลงทุนมืออาชีพทั้งหลาย โดยเฉพาะนักลงทุนขาใหญ่สมัครใจสละสิทธิจองซื้อหุ้น ORจังหวะดีๆ ทำกำไรคุ้มกว่าเสียเวลาจองหุ้น OR