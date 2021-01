คาดค่าเช่าสำนักงานปี 64 หดตัวต่อหลังการมาของโควิด-19 ระลอก 2-WFH

ล่าสุด บริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทย จำกัดเปิดเผยว่าผลการวิจัยตลาดออฟฟิศเช่าในไตรมาสที่ 3/63 พบว่า ในช่วง 2 ไตรมาสก่อนหน้านั้นมีบริษัทจำนวนมากได้ลดรายจ่ายจากการเช่าพื้นที่ในออฟฟิศเช่าลง ไม่ว่าจะโดยการคืนพื้นที่บางส่วนให้แก่เจ้าของอาคาร หรือการแสวงหาผู้เช่าช่วงการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งอื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากอัตราการดูดซับสุทธิที่อยู่ในระดับต่ำในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการย้ายที่ตั้งออฟฟิศมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น การลดขนาดพื้นที่เช่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ครอบครองส่วนใหญ่ซึ่งมีข้อจำกัดทางการเงิน เว้นแต่จะสามารถหาพื้นที่ที่รองรับการดำเนินธุรกิจได้ในอัตราที่น่าดึงดูด





ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การดูดซับสุทธิลดลงไปอีกถึง 49,700 ตร.ม.ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดที่ถูกบันทึกไว้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 63 มีพื้นออฟฟิศเช่าสุทธิ 78,185 ตร.ม.ถูกคืนกลับสู่ตลาดในช่วง 9 เดือนแรกของปี สะท้อนให้เห็นได้ชัดกับการเติบโตของซัปพลายจำนวน 179,271ตร.ม.จากในช่วงเดียวกันซึ่งบ่งชี้ถึงช่องว่างระหว่างซัปพลายและดีมานด์ที่กว้างขึ้นไปอีก และจะส่งผลให้พื้นที่ที่ถูกครอบครองทั้งหมดลดลง 1.1%มเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งเกิดจากการลดการใช้พื้นที่ออฟฟิศเช่าของบริษัทต่างๆ อันเป็นมาตรการการประหยัดต้นทุนเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ยังคงสร้างความอ่อนแอต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และบริษัทหลายแห่งอาจต้องปิดกิจการและออกจากตลาดเป็นจำนวนมากขึ้น

แถมยังมีความสะดวกสบายในการทำงาน เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางฝ่าปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และรถติดในย่านสำนักงานในกลางเมือง เพราะเทคโนโลยีการประชุมผ่านไลน์กรุ๊ป เฟชบุ๊ก หรือซูม สามารถแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันในระยะไกลได้เป็นอย่างดี ทำให้มีหลายบริษัทใช้นโยบายการทำงานแบบ Work From Home มาจนถึงปัจจุบันการเริ่มรับรู้และยอมรับว่า Work From Home สามารถที่จะใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปปรับใช้กับบางหน่วยงานในองค์กรโดยสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการมอบหมายความรับผิดชอบและการตรวจสอบการทำงานของทีมงาน ซึ่งอาจหมายถึงว่าสถานที่ทำงานในอนาคตจะเป็นพื้นที่สำนักงานที่มีความยืดหยุ่นโดยเป็นการผสมผสานระหว่างสำนักงานใหญ่ การทำงานจากบ้าน และโคเวิร์กกิ้งสเปซส่งผลให้สถานการณ์ออฟฟิศเช่าในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวเพื่อรองรับกับตลาดในอนาคตหลังปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 จบลง เช่น การปรับเปลี่ยนพื้นที่ออฟฟิศปล่อยเช่าเฉพาะรายให้มีรูปแบบเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นกล่าวว่าอย่างไรก็ตาม ผลกระทบของโควิด-19 และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแสดงความชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่ 3/63 ในขณะนี้เริ่มมองเห็นสัญญาณของการครอบครองและค่าเช่าที่ลดลงซึ่งจะเปลี่ยนดุลยภาพของตลาดให้กลายเป็นตลาดของผู้เช่ามากขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 4/63 ตลาดจะยังคงความสมดุลตลาดของผู้เช่าอาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการเพิ่มซัปพลายเข้าสู่ตลาดอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีข้างหน้าซึ่งเจ้าของอาคารจะต้องแข่งขันกันในด้านค่าเช่าและสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อคงรักษาจำนวนผู้เช่าโดยเน้นไปที่สิ่งจูงใจที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัยนายมาร์คัส กล่าวว่าสำหรับอัตราการเติบโตของซัปพลายใหม่คาดการณ์ว่าจะมีซัปพลายใหม่ทยอยเพิ่มเข้ามาประมาณ 1.08 ล้าน ตร.ม. ภายในปี 66 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและจะมีผลต่อค่าเช่าและการครอบครองพื้นที่ให้มีจำนวนลดลงในช่วงสั้นๆ เว้นแต่ดีมานด์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นไปได้ว่าการก่อสร้างที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของการถอดถอนอาคารเก่าอาจลดผลกระทบของซัปพลายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นในตลาดขณะที่ความต้องการพื้นที่เช่าออฟฟิศในตลาด ณ ปัจจุบันมีจำนวนจำกัดเนื่องจากมีอัตราดูดซับรวมอยู่ที่ 45,000 ตร.ม. ลดลงจาก 74,800 ตร.ม.ตามที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อน ซึ่งสถิติล่าสุดยังต่ำกว่าอัตราดูดซับเฉลี่ยต่อไตรมาสในช่วง 10 ปี โดยลดลงถึง 33% อยู่ที่ 67,400 ตร.ม.นอกเหนือจากกิจกรรมการเช่าที่มีจำกัดพื้นที่จำนวนมากถูกคืนกลับสู่ตลาดเนื่องจากมีปริมาณผู้เช่าย้ายออกโดยคิดเป็นจำนวนพื้นที่มากถึง 96,200 ตร.ม.เมื่อรวมกันโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มกระจายไปสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศและยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ และสิ่งสำคัญหรือประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลในปัจจุบันคือการประกาศล็อกดาวน์ประเทศรอบ 2 หากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและอัตราการระบาดของเชื้อขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องกลับมาใช้รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home กันอีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อปริมาณการใช้พื้นที่ออฟฟิศเช่าในปี 64 ให้ลดลง และส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดออฟฟิศเช่าให้เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าผลพวงดังกล่าวจะมีผลต่อราคาพื้นที่ออฟฟิศเช่าในปี 64 ให้ปรับตัวลดลงอย่างแน่นอน ทั้งนี้ จากผลการวิจัยตลาดไนท์แฟรงค์ฯ พบว่า แนวโน้มราคาค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในไตรมาส 3/63 เริ่มได้รับแรงกดดันเชิงลบอย่างหนักเนื่องจากราคาเสนอเช่าเฉลี่ยลดลงไปเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 54 ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยลดลงไป 0.3% อยู่ที่ 794 บาท/ตร.ม./เดือน การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าที่ 1.2% เทียบปีต่อปีค่าเช่ายังคงเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ช้ากว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 10 ปีที่ 3.9% ค่าเช่าสำหรับอสังหาฯ ที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ลดลง 0.3% เทียบไตรมาสต่อไตรมาส