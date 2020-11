ลูกค้ารอ! อสังหาฯ อัดโปรเด็ด เร่งยอดโอนก่อนหมดมาตรการรัฐ จับตา 'จีน-ฮ่องกง' ขอเลื่อนชำระยอดคงเหลือ

เข้าสู่หมวดโค้งส่งท้ายของปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ "สาหัสสากรรจ์" เมื่อเจอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เปรียบได้กับ "ไวรัสล้างโลก" เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะการหดตัวอย่างรุนแรง ขณะที่ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนตัวมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาเจอฝันร้าย ถูกแรงซัดจากพิษโควิด-19 กระหน่ำซ้ำ ส่งผลให้ในปี 63 เศรษฐกิจไทยจะติดลบประมาณ 8.1% และจะกลับมาพลิกฟื้นได้ในปีถัดไป ซึ่งเป็นมุมที่ภาครัฐมอง!

9 เดือน แนวราบเปิดใหม่รับโควิด-19 มูลค่า 1.52 แสนล้าน

ซัปพลายทะลักพุ่ง 1.1 ล้านล้านบาท

AP ทำได้ดีตลาดบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์

ลูกค้า 'จีน-ฮ่องกง' ขอเลื่อนชำระ-เลิกจองคอนโดฯ

อสังหาฯ โกยยอดโอนก่อนสิ้นมาตรการภาษี

เมเจอร์ฯ ซื้อ1 ฟรี 1 ฟรีค่าส่วนกลาง 10 ปี





'แพทโก้ กรุ๊ป' เปิดแบรนด์ใหม่ 'ทรอฟี บ้านโพธิ์'

'แสนสิริ' สกรีนลูกค้ากู้อย่างน้อย 3 แบงก์

ขณะที่เซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ โดยภาพรวมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างชัดเจน บวกกับภาระหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 83.8% และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อสังหาริมทรัพย์พุ่งเป็น 4.07% ภาคสถาบันการเงินแม้จะมีความแข็งแกร่งในด้านทุนสำรอง กลับต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น มีการประเมินสินทรัพย์ในระดับที่ลดต่ำลง ส่งผลให้ลูกค้าได้รับวงเงินกู้ที่ลดต่ำลงมาก จนอาจจะเป็นเหตุให้ตัดสินใจยกเลิกการซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากไม่มีเงินสดที่เพียงพอ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงกำลังซื้อโดยรวมที่ยังคงเปราะบาง จากรายได้ต่อครัวเรือนที่ลดลงและความเสี่ยงการเลิกจ้างที่สูงขึ้น ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองที่กำลังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคด้วยท่ามกลางในวิกฤตเรื่องโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู้ซื้อหันเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกและมองหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันของพื้นที่ หรือซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 รองรับในกรณีเกิดการระบาดรอบ 2 และผลจากโควิด-19 ทำให้ลูกค้าได้มีเวลาและตัดสินใจที่เร็วและตรงความต้องการ ซึ่งตามรายงานวิจัยของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ระบุว่า ภาพรวมมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล รอบ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 208,994 ล้านบาท ลดลง -31% ซึ่งกลุ่มคอนโดมิเนียมลดลงมากที่สุดถึง -51%โครงการเปิดใหม่แนวราบมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อน สวนทางกับคอนโดฯ ที่ลดลงมาก ตลาดทาวน์เฮาส์มียอดขายรวม 52,478 ล้านบาท ลดลง -13% แต่มีมูลค่าโครงการเปิดใหม่ค่อนข้างสูงรวม 63,449 ล้านบาท ตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มียอดขาย 74,706 ล้านบาท ลดลงน้อยมากเพียง -0.4% และมียอดขายดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ขณะที่มูลค่าโครงการเปิดใหม่สวนทางเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน โดยมีมูลค่ารวม 89,097 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมตลาดแนวราบ จะมีมูลค่าการเปิดโครงการใหม่ช่วง 9 เดือน 152,546 ล้านบาท ส่วนคอนโดฯ มียอดขายรวม 78,243 ล้านบาท ลดลงถึง -51% มีการเปิดโครงการใหม่เพียง 56,146 ล้านบาทบทวิจัยฯ ยังระบุว่า ในส่วนของแนวโน้มซัปพลายในตลาดช่วง 9 เดือน พบว่า 1.1 ล้านล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการมีโหมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลดราคาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้คืนกลับมาสู่องค์กรให้มากที่สุด ท่ามกลางวิกฤตที่ยังไม่มีความชัดเจนของการฟื้นตัว มียอดขายที่สามารถทำได้ประมาณ 208,994 ล้านบาท ขณะที่ซัปพลายของโครงการเปิดใหม่เป็นไปตามภาวะตลาด ผู้ประกอบการชะลอและเลื่อนโครงการไปเปิดในช่วงปลายปีและต่อเนื่องในปี 2564 รวมถึง บริษัทอสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง ประกาศขายที่ดินในส่วนที่รอการพัฒนาและที่ดินส่วนที่ยกเลิกเปิดโครงการใหม่และคืนเงินให้แก่ลูกค้า เนื่องจากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะเสี่ยงในเรื่องของการขอสินเชื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงิน และเป็นการบริหารกระแสเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวมีการเปิดตัวค่อนข้างมาก โดยทาวน์เฮาส์จะทำราคาเจาะกลุ่มในตลาด 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงถึง 83% มี Take Up ขยับมาเป็น 20% บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่เปิดราคาในกลุ่ม 3-5 ล้านบาท และ 5-7 ล้านบาท มี Take Up ขยับมาเป็น 15% และที่น่าสังเกต ตลาดคอนโดฯ ผู้ประกอบการปรับทิศมาพัฒนาโครงการอยู่ในกลุ่ม 1.5-2 ล้านบาท และ 2-3 ล้านบาท เพื่อรองรับกลุ่มกำลังซื้อระดับทำงานค่อนข้างประสบความสำเร็จ ในไตรมาสนี้มียอดขายขึ้นมาเป็น 43%แต่การโหมมารุกเปิดตลาดแนวราบอย่างต่อเนื่อง ก็ยังผลถึงซัปพลายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน (Unsold Supply) ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วง 9 เดือน ตลาดทาวน์เฮาส์มีซัปพลายเพิ่มขึ้นมากถึง +9% บ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้น 2.3% ขณะที่คอนโดฯซัปพลายลดลง -4.3%"ในด้านมาร์เกตแชร์ในตลาดรวมยังคงเป็นของผู้เล่นรายใหญ่อยู่ โดย AP ทำได้ดีขึ้นในตลาดบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ จากการเปิดโครงการใหม่รวม 26 โครงการ ค่ายแสนสิริ ที่ช่วงที่ผ่านมา เล่นกลยุทธ์เรื่องระบายสต๊อกจนมีกระแสเงินสดในมือหมื่นกว่าล้านบาท จากการระบายสต๊อกคอนโดฯ และทาวน์เฮาส์ ส่วนค่ายแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีการปรับกลยุทธ์ เพิ่มดีไซน์ในกลุ่มตลาดทาวน์เฮาส์ออกสู่ตลาด และที่น่าสนใจ คือ ศุภาลัย มารุกเจาะกลุ่มคอนโดฯ ในระดับกลางและล่าง" แหล่งข่าวกล่าวและว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องปี 64 ประเด็นเรื่องการดูดซับยังคงมีอัตราลดลงต่อเนื่อง อันเป็นผลจากกำลังซื้อของลูกค้า และการยังไม่พลิกฟื้นของกำลังซื้อใหม่จากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นคอนโดฯ ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ ทำให้การโอนกรรมสิทธิ์อาจจะมีตัวเลขลดลง และอาจะทำให้บางรายยกเลิกห้องชุดสอดคล้องกับมุมมองของกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านโครงการที่พักอาศัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด อ้างจากผลสรุปจากการพูดคุยกับตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ จากต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งในจีนและฮ่องกงที่มีต่อตลาดอสังหาฯ ในประเทศไทย ตลาดอสังหาฯ ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากจำนวนนักลงทุนจีนที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นผลกระทบเชิงลบจากโรคระบาดและความไม่แน่นอนในทั่วโลก ผู้ซื้อส่วนใหญ่มีความกังวลเป็นอย่างมากและเลือกชะลอการทำธุรกรรมต่างๆ นักลงทุนชาวจีนและชาวฮ่องกงบางส่วนต้องการเลื่อนชำระยอดคงเหลือ ตามข้อตกลงการซื้อโครงการที่อยู่อาศัยออกไปอีก 1-2 ปี และบางรายถอดถอนการจองโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ (off-plan) โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนชาวฮ่องกงและชาวจีนมักจะเข้าชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจซื้อ แต่นักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง ซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักในการเลื่อนชำระขณะที่ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า อัตราดูดซับต่อเดือนของบ้านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 2% ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% ในครึ่งแรกปี 64 ส่วนอัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุด คาดว่าจะลดลงมาอยูที่ 1.7% ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.8% ในครึ่งแรกปีหน้าสำหรับในช่วงโค้งส่งท้ายของปีนี้ ผู้ประกอบการทุกค่ายเร่งโหมจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายและยอดโอน เพื่อเร่งการตัดสินใจของลูกค้า ประกอบกับปีนี้จะมีความพิเศษในเรื่องที่มาตรการภาครัฐช่วยเหลือภาคอสังหาฯ ผ่านการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือรายการละ 0.01% ซึ่งจะสิ้นสุดภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ เป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการ "จัดเต็ม" ในการส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจโอนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทัน นอกเหนือจากแคมเปญที่แต่ละค่ายกระหน่ำจัดกระตุ้นในช่วงโค้งส่งท้ายปี ลด แลก แจก แถม รวมถึงการคืน Cash back ให้ลูกค้า ซึ่งจะเป็นอีกวิธีในการเพิ่มกำลังซื้อให้ลูกค้า"ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ ซื้อบ้านแล้วมีเงินสดเหลือ จะเห็นว่าช่วงนี้จะหนัก ผู้ประกอบการจะยอมหั่นราคาขาดทุนกำไร เพื่อเอาเงินสดเข้ากระเป๋าให้มากที่สุด กระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญในยามเกิดวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เรื่องราคายังสามารถดึงลูกค้าเข้าโครงการได้ดี บางรายมีนโยบายให้ส่วนลดแตกต่างกัน เช่น เพดานกำหนดไว้ 5 แสนบาท แต่ในช่วงที่การแข่งขันไม่สูง การให้ส่วนลดจะไม่ชนเพดาน ต่างกับปัจจุบันต้องยอมให้ชดเพดาน และให้ของแถมพิเศษแก่ผู้ซื้อ" ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี กล่าวนายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุณณกัณฑ์ วัลเลย์ จำกัด กล่าวยอมรับว่า กำลังซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์โควิด-19 อยู่ที่เรื่องความเชื่อมั่นของลูกค้า เรื่องราคาบ้านแพงหรือซื้อไม่ได้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ เท่ากับเรื่อง "อารมณ์ยังไม่ไหว" เพราะต้องการรอโปรโมชันจากผู้ประกอบการเพิ่มเติม"ข้อดีของโควิด-19 ส่วนหนึ่งทำให้โครงการมียอดจองช่วงพรีเซลเยอะขึ้น ลูกค้ารักษาเงิน พยายามไม่ทิ้งเงินดาวน์มากนัก แต่สิ่งที่เราพบ ลูกค้ารอซื้อของราคาถูก วิธีการที่เราทำ คือ การปรับราคาขึ้นในสินค้าที่คงเหลืออยู่ เพื่อจัดโปรโมชันส่วนลดพิเศษ โดยผู้ประกอบการจะมีภาระในส่วนของภาษีเต็มจำนวนที่เสนอขาย" นายศุภชัย กล่าวผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(SENA) กล่าวว่า แม้บรรยากาศการซื้อขายและการโอนโครงการในช่วงนี้จะยังชะลอตัวออกไปบ้าง ตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบันก็ตาม ซึ่งทางบริษัทมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในโค้งสุดท้ายของปี 2563 เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้ามากที่สุด โดยได้จัดโปรโมชันกับโครงการใหม่ และโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ภายใต้แคมเปญโกยยอดขายปลายปี “หยุดที่โปรนี้” ซื้อตอนนี้รับ Cash back สูงสุด 1 ล้านบาท ครอบคลุมทุกโครงการใหม่และพร้อมเข้าอยู่ทุกระดับราคา รวม 22 โครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑลราคา 8 แสนกว่า-13 ล้านบาท เริ่ม 1 พ.ย.-30 ธ.ค.2563ในด้านการตลาดทางออนไลน์นั้น เสนาฯ ยังมีแคมเปญพิเศษร่วมกับทาง Shopee 11.11 Big saleซื้อ Voucher 11 บาท รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท สุดคุ้ม! อีกครั้งสำหรับแฟนคลับ Shopee รับเพิ่ม 500 Shopee Coins สำหรับ 11 ยูนิตแรกที่โอนกรรมสิทธิ์ โดยตั้งเป้ายอดขายแคมเปญดังกล่าวไว้ที่ 1,000 ล้านบาทกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมส่งโปรโมชันแรง!! ศุภาลัย ลดไฟลุก รับไฟแล่บ... ลดมากกว่าที่คิด รับแรงกว่าทุกครั้ง*เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเรียลดีมานด์ที่มองหาที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ลดสูงสุด 2 ล้านบาทฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน พิเศษ! กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน สำหรับ โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอน จองตั้งแต่วันนี้และโอนภายในวันที่ 18 ธ.ค.นี้อนึ่ง ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะเปิด 9 โครงการใหม่แนวราบ มูลค่า 6,600 ล้านบาท รวมถึงการเร่งยอดโอนโครงการ Flagship ภายใต้ชื่อ 'ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท39' ซูเปอร์ลักชัวรีที่เสร็จสมบูรณ์ มีมูลค่าโครงการสูงถึง 10,000 ล้านบาทกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(MJD) กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ บริษัทจัดแคมเปญลดราคาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ “MAJOR SALE” ลดจัดใหญ่ ให้ได้ให้ เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าให้ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด สำหรับพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี 2564“แม้ในภาพรวมผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัย สังเกตได้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาฯ ทั้งปีนี้ ทุกบริษัทยังคงมียอดขายเข้ามาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แคมเปญ MAJOR SALE ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ตัวแคมเปญดีลสุดพิเศษ แล้วแต่ละโครงการ เช่น *ซื้อ 1 ฟรี 1 ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี Welcome Pack บริการครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ บริการขนย้ายสินค้าจาก Lalamove บริการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อโรคจาก Vesta by Roys, Voucher บริการซักอบรีดจาก Sin Chai Hua และส่วนลดสุดพิเศษสำหรับบางโครงการถึง50% ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสต๊อกคงเหลือ 8,500 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการแล้วเสร็จพร้อมอยู่หลายโครงการประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนที่เหลือ บริษัทมารวย เรียลเอสเตท จำกัด นำ 2 โครงการ คือ บ้านมารวย ริเวอร์ไซด์ และบ้านมารวย โสธร 4 จัดโปรโมชันส่งท้ายปี "YEAR END SALE โปรแรงส่งท้ายปี" สิทธิพิเศษกว่าครึ่งล้าน จองเพียง 900 บาท ราคาพิเศษ 2.99 ล้านบาท จากราคาปกติ 3.4 ล้านบาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ ทรอฟี บ้านโพธิ์ ทาวน์เฮาส์สไตล์อังกฤษ ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ. โดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไตรมาส 1 ปี 64 นอกจากนี้ สำหรับโครงการบ้านมารวยสระแก้ว และบ้านมารวยอรัญ บริษัทใช้โปรโมชัน Final Call สิทธิพิเศษสูงสุด 500,000 บาท ราคาพิเศษแปลงพิเศษส่งแคมเปญ" รับเพิ่ม 150,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 ธ.ค.นี้ เงื่อนไขต้องยื่นของสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย และเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น การรับโบนัสจะได้รับในงวดที่ 13 เมื่อลูกค้าชำระค่างวดเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ ยังมีแคมเปญสำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.เท่านั้น ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และยื่นสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมแคมเปญ อย่างน้อย 3 ธนาคาร กรณีขอคืนเงิน ต้องมีหนังสือปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารทั้ง 3 แห่งมาแสดงเป็นหลักฐาน กรณีกู้ไม่ผ่านคืนเงิน ผู้จองต้องตกลงให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายก่อนคืนเงิน 1% ของราคาห้องชุดสุทธิ หักค่าใช้จ่ายรายการส่งเสริมการขายที่ผู้จองได้รับไปแล้วจัดแคมเปญส่งท้ายปี 2563 "โค้งสุดท้ายปลายปี ลดเป็นล้าน" จำนวน 11 โครงการ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1.ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน 2.ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ3.ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ 4.ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์ 5.ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย 6.ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร 7.ลุมพินี พาร์ค พหล 32 8.ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 9.ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว 10.ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2 และ 11.ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)อัดแคมเปญภายใต้ชื่อ ลดจริง ไม่มีแกง!!! โปรแร๊งแรง ส่งท้ายปี พบข้อเสนอพิเศษสุด 14-15 พ.ย.นี้ ทุกโครงการบ้านและคอนโดฯ ใจกลางเมือง โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 โครงการควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42 ,โครงการควินทารา คีเนท รัชดา 12 โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 โครงการโครงการบรีซ บูรพาพัฒน์-สุขุมวิท โครงการเวลาน่า กอลฟ์ เฮ้าส์ และโครงการแกรนด์ เวลาน่า รับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท ฟรี!! iPhone12 ทุกยูนิต พร้อมผ่อนดาวน์เบาๆ เริ่มเพียง 2,999 บาท/เดือน เริ่มต้น 2.69-16 ล้านบาท