ถอดรหัสคอนโดไฮเอนด์ “ไนท์บริดจ์” มูลค่ากว่า 31,000 ลบ.

“พาร์ค ลักชัวรี่” กางพอร์ตแบรนด์คอนโดไฮเอนด์ “ไนท์บริดจ์” 31,000 ล้าน ชูความสำเร็จ 4 แบรนด์ย่อย หลังสร้างดีเอ็นเอแกร่ง สร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยเหนือระดับ พร้อมสร้างยอดโอนกรรมสิทธิ์โดดเด่นสู่เครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ อวดโฉมโครงการสร้างเสร็จใหม่ “ไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช” มูลค่าโครงการ 2,600 ล้าน ตอบโจทย์ “ความเป็นที่สุด” และการก้าวสู่ “New Japanese Area” ของย่านอ่อนนุช รับสถานการณ์คนญี่ปุ่นย้ายโซน ด้วยโปรสุดพิเศษ เริ่มต้น 3.18 ล้านบาท เล็งเปิดพรีเซลโครงการร่วมทุนเกาหลีใต้ “ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4” มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท ตุลาคมนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์มาเกือบ 5 ปี บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร ซึ่งถือเป็นโครงการแฟล็กชิปโครงการในเซกเมนต์ดังกล่าว ล่าสุด จนถึงไตรมาส 2/2563“ดีเอ็นเอของแบรนด์ไนท์บริดจ์ คือ การพัฒนาโครงการระดับไฮเอนด์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับของกลุ่ม HIGH-END เราคัดสรรทำเลที่ตอบโจทย์การเดินทางทุกรูปแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย หลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การก่อสร้าง การออกแบบฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้ห้องพักอาศัยและตัวโครงการสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง ในราคา 150,000-200,000 บาทต่อ ตร.ม.”นอกเหนือจากจุดเด่นข้างต้น แบรนด์ย่อยแต่ละแบรนด์ยังมีจุดเด่นเพิ่มเติมเป็นของตัวเอง เริ่มจากไนท์บริดจ์ ไพร์ม คือ การตอบโจทย์ความเป็นที่สุดในด้านต่างๆ เริ่มตั้งแต่ด้านทำเล ด้านการออกแบบ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ไนท์บริดจ์ สเปซ คือ ความโอ่อ่าของพื้นที่ โดยไนท์บริดจ์ สเปซ ทุกโครงการจะมีห้องพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นแบบ Duo Space ที่มีเพดานสูงถึง 4.2 เมตร ไนท์บริดจ์ คอลลาจ คือ การตกแต่งที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ของพื้นที่ส่วนกลางสไตล์อังกฤษ โดยดีเอ็นเอและความแข็งแกร่งของทุกแบรนด์ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้แบรนด์ไนท์บริดจ์สามารถสร้างยอดโอนกรรมสิทธิ์กลับสู่เครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 แบรนด์ไนท์บริดจ์จะยังคงเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนโครงการสร้างเสร็จใหม่ (New Project Completion) และโครงการเปิดตัวใหม่ (New Project Launch) โดยในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีโครงการสร้างเสร็จใหม่อีก 5 โครงการ ได้แก่โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาทโครงการไนท์บริดจ์ คอลลาจ สุขุมวิท 107 มูลค่าโครงการ 1,080 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในช่วงไตรมาส 3/2563และโครงการไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาทโครงการไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี้ มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาทโครงการไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9 มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4/2563สำหรับโครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช เป็นอาคาร 47 ชั้น 1 อาคาร สูงที่สุดในย่านอ่อนนุช ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ในซอยสุขุมวิท 77 ติดบิ๊กซี อ่อนนุช พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด “ความเป็นที่สุดเท่านั้น…ที่สำคัญ” โดดเด่นด้วย Prime Area ระยะห่างจาก BTS อ่อนนุช เพียง 600 เมตร และใกล้โครงข่ายรถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่ สายสีเขียว (สุขุมวิท) สถานีอ่อนนุช เชื่อมต่อใจกลาง CBD ชั้นนำของกรุงเทพฯ ตลอดจนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)ใส่ใจกับ Prime Design เน้นโทนสีดำ-ทอง ให้ความรู้สึกหรูหราอย่างมีระดับ มาพร้อมวัสดุระดับพรีเมียม ทุกๆ ห้องมีความสูงจากพื้นถึงเพดาน (Floor to ceiling) ถึง 3 เมตร ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย และเติมเต็มความสุขของการใช้ชีวิตด้วย Prime Facility มอบสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เช่น Auto Parking รองรับการจอดได้ถึง 65% EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รองรับการเปลี่ยนผ่านแห่งอนาคต พื้นที่ส่วนกลางถึง 3 ชั้น พร้อมพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ไร่ Executive Meeting Room, Private Meeting Room, Sky Co-Working Space ตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ ห้อง Steam แยกชาย-หญิง สระว่ายน้ำที่มีส่วน Pool Bar กับ Pool Bed และ Fitness ขนาดกว่า 100 ตร.ม. ในแบบ Double Space“ทำเลอ่อนนุชกำลังจะกลายเป็นย่านใหม่สำหรับชาวญี่ปุ่น หรือ New Japanese Area เพราะหลังจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในไทยจำนวนมากมองหาทำเลการอยู่อาศัยใหม่ที่มีราคาปรับตัวลงมาจากย่านพร้อมพงศ์ และทองหล่อ แต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ย่านไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งทำเลอ่อนนุชถือเป็นทำเลที่ชาวญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้”ทั้งนี้ โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช จัดโปรโมชั่นพิเศษในวันที่ 19-20 ก.ย.นี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 3.18 ล้านบาทนายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะที่โครงการเปิดตัวใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ โครงการไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4 มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัท จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น (GS E&C)​ บริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจอุตฯ ก่อสร้างและอสังหาฯ ระดับโลกของเกาหลีใต้ คาดว่าจะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการในช่วงตุลาคมนี้