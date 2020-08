หุ้น MORE รีเทิร์น / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA









ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนรอบก่อนๆ อีกหรือไม่

ช่วงเวลาไม่ถึง 1 เดือน MORE พุ่งทะยานจากราคา 34 สตางค์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนปิดล่าสุดที่ 81 สตางค์ เพิ่มขึ้น 47 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 140%หุ้นตัวนี้มีข่าวให้เล่นเก็งกำไรเป็นช่วงๆ ราคาเคยพุ่งขึ้นอย่างหวือหวาทะลุ 1 บาท แต่ก็ปรับฐานะลงมาเหลือไม่กี่สิบสตางค์เกือบทุกรอบเพราะข่าวลือที่ถูกปล่อยมากระตุุ้นการเก็งกำไร จบลงด้วยการเป็นข่าวที่ไม่จริงแต่การขึ้นมารอบนี้ มีข่าวที่เป็นเนื้อเป็นหนังสนับสนุน โดยเฉพาะการที่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา MORE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงการที่ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MORE ถือหุ้นในสัดส่วน 54.99% ของทุนจดทะเบียน ได้ดำเนินโครงการวางระบบน้ำประปา เพื่อบริหารจัดการน้ำประปานเกาะเสม็ด โดยเป็นโครงการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเอกชน ระยะเวลา 25 ปีบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จะมีรายได้จากการขายน้ำประปาให้ประชาชนบนเกาะเสม็ด และจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ต่อมา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ MORE ได้จัดประชุม และมีมติและออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) จำนวน 545 ล้านหน่วย อายุ 2 ปี สัดส่วนการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญราคาแปลงสภาพ 2 บาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในสัดส่วน 12 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์การเพิ่มทุนเพิ่มรองรับการลงทุนโครงการผลิตแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์และโครงการผลิตสมุนไพรวันที่ประกาศเพิ่มทุนนำหุ้นใหม่ จำนวน 3,000 ล้านหุ้น จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดราคาหุ้นละ 50 สตางค์นั้น ราคาหุ้น MORE เคลื่อนไหวอยู่ระดับ 35 สตางค์เท่านั้น และยืนในระดับราคานี้อยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ จนเกิดการตั้งคำถามว่าแต่วันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา หุ้น MORE ก็เริ่มวิ่ง มีแรงซื้อเข้ามาจุดพลุไล่ราคา จนขึ้นมายืนที่ 81 สตางค์ และน่าจะเป็นหุ้นที่ร้อนที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาความร้อนแรงของ MORE รอบก่อนๆ หน้า อาจเกิดขึ้นเพราะการปล่อยข่าวลือ กระตุ้นการเก็งกำไร แต่รอบนี้เป็นการขึ้นที่มีเรื่องมีราวสนับสนุน มีปัจจัยกระตุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะรายได้จากบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ ในการขายน้ำประปาบนเกาะเสม็ดเป็นเวลา 25 ปีส่วนโครงการผลิตแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์และโครงการผลิตสมุนไพรนั้น ยังต้องรอดูว่าจะสร้างรายได้คุ้มกับการลงทุนหรือไม่แต่ราคาที่พุ่งทะยานขึ้นมา 140% ในช่วงเวลาไม่ถึงเดือน เป็นการซึมซับรับข่าวดีล่วงหน้าไปหมดแล้วหรือยัง