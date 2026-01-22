"โนเล" เข้ารอบ 3 "คีย์ส" อยู่รอดป้องแชมป์ออสเตรเลียนฯ

โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้ารอบ 3 ออสเตรเลียน โอเพน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม ขณะที่ เมดิสัน คีย์ส แชมป์เก่าประเภทหญิงเดี่ยว ฟอร์มขึ้นๆ ลงๆ แต่ยังอยู่บนเส้นทางป้องกันตำแหน่ง
ยอโควิช แชมป์ 10 สมัย ส่ง ฟรานเชสโก มาเอสเตรลลี มือควอลิฟายอันดับ 141 ของโลก กลับบ้าน แบบ 3 เซตรวด 6-3, 6-2, 6-2 รอพบ โบติช ฟาน เดอ ซานด์ชุลป์ จาก เนเธอร์แลนด์ส ผู้เอาชนะ ชาง จุน เฉิง จาก จีน 7-6 (8/6), 6-2, 6-3
หวดชาวเซิร์บ ขึ้นชื่อด้านการเตรียมตัวแปลกกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ รวมถึงโอบกอดต้นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์บราซิล (Brazilian fig tree) ที่สวนพฤกษศาสตร์ กรุงเมลเบิร์น
ยอโควิช วัย 38 ปี กล่าว "นี่เป็นเพื่อนเก่าแก่ที่สุดของผมที่เมลเบิร์น มันอยู่ตรงนี้นเพื่อรักษาความเจ็บปวดของผม และอยู่เป็นเพื่อนของผม เราผูกพันกันมานานกว่า 20 ปี"
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว คีย์ส จาก สหรัฐอเมริกา ขาดความคงเส้นคงวา ก่อนเอาชนะ แอชลิน ครูเกอร์ เพื่อนร่วมชาติ 2 เซตรวด 6-1, 7-5
คีย์ส วัย 29 ปี ปิดเซตแรกด้วยเวลาเพียง 23 นาที แต่ต้องคัมแบ็กจากตามหลัง 2-5 เซต 2
"ฉันเริ่มต้นได้ดี และ แอช (ครูเกอร์) เครื่องติดช้า ฉันคาดว่าเขาจะยกระดับตัวเองเซต 2 และเธอทำได้ ชัยชนะเกือบหลุดมือฉันไปแล้ว"
อีกคู่หนึ่ง อิกา สวิอาเท็ก ดีกรีแชมป์ 6 แกรนด์ สแลม โดยยังขาด ออสเตรเลียน โอเพน เอาชนะ มารี บูซโควา จาก เช็ค 2 เซตรวด 6-2, 6-3 รอดวลกับ แอนนา คาลินสกายา มือ 33 ของโลกจาก รัสเซีย ต่อไป