"กอฟฟ์" เสีย 31 ลูกยังรอด "เมดเวเดฟ" เข้ารอบ 2 ออสเตรเลียน โอเพน

โคโค่ กอฟฟ์ กับ ดานีล เมดเวเดฟ รองแชมป์ 3 สมัย เข้ารอบ 2 ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม โหมโรง โนวัค ยอโควิช ประเดิมสนามล่าแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 25 ตลอดอาชีพ
กอฟฟ์ มือ 3 รายการ เอาชนะ คามิลลา ราคิโมวา จาก อุซเบกิสถาน 6-2, 6-3 ด้วยฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐาน เสีย 7 ดับเบิล ฟอลท์ กับ 31 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์
หวดสาวอเมริกัน กล่าว "ฉันพยายามไม่กดดันตัวเองมากเกินไป ฉันพอใจถ้าฉันชนะ แต่ฉันภูมิใจตัวเองโดยไม่คำนึงว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร"
แมตช์ต่อไป กอฟฟ์ จะดวลกับ โอลกา ดานิโลวิช จาก เซอร์เบีย ผู้เอาชนะ วีนัส วิลเลียมส์ 2-1 เซต 6-7(5/7), 6-3, 6-4
ประเภทชายเดี่ยว เมดเวเดฟ มือ 11 รายการ ซึ่งคว้าแชมป์ที่บริสเบน ก่อนเริ่มแกรนด์ สแลม แรกของฤดูกาล 2026 เอาชนะ เยสเปอร์ เดอ ยอง จาก เนเธอร์แลนด์ส 7-5, 6-2, 7-6(7/2) หลังถูกเบรกเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์ 2 เกม
เมดเวเดฟ รองแชมป์ปี 2021, 2022 และ 2024 กล่าว "สิ่งสำคัญสุด คือ ชัยชนะ"
ด้าน โนวัค ยอโควิช จอมเก๋าวัย 38 ปี จะลงเล่นเป็นคู่ปิดท้ายบน ร็อด เลเวอร์ อารีนา กรุงเมลเบิร์น พบ เปโดร มาร์ติเนซ มือ 71 ของโลกชาวสเปน
ยอโควิช อดีตมือ 1 ของโลก และปัจจุบันรั้งมือ 4 ของโลก เป็นเจ้าของสถิติแชมป์ ออสเตรเลียน โอเพน สูงสุด 10 สมัย และทาบสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม สูงสุดตลอดกาล 24 สมัยของ มาร์กาเร็ต คอร์ต ตำนานชาวออสเตรเลีย