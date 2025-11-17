"ซินเนอร์" ป้องแชมป์ ATP ไฟนอลส์ ปราบ "อัลคาราซ" 2 เซตรวด

ยานนิก ซินเนอร์ ป้องกันแชมป์เอทีพี ไฟนอลส์ หลังเอาชนะ คาร์ลอส อัลคาราซ 2 เซตรวด 7-6(7/4), 7-5 ที่ประเทศอิตาลี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน
ซินเนอร์ หวดชาวอิตาเลียน ปิดซีซันที่เมืองตูริน ด้วยชัยชนะที่แฟนๆ ต้องการเห็น บวกแชมป์เอทีพี ไฟนอลส์ กับ ออสเตรเลียน โอเพน และ วิมเบิลดัน ฤดูกาล 2025
หวดวัย 24 ปี กลับมาจากโทษแบน 3 เดือน ถึงแม้ องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก (WADA) ยอมรับว่า ซินเนอร์ ได้รับสารต้องห้าม โคลสเตโบล โดยไม่เจตนา เมื่อปี 2024
"มันเป็นสัปดาห์อันยาวนานสัปดาห์หนึ่ง บรรยากาศที่นี่ยอดเยี่ยมมาก คล้ายกับการแข่งขันฟุตบอล ผมมีความสุขมากที่ได้มอบบางอย่างแง่บวกแก่ทุกคน"
ปัจจุบัน ซินเนอร์ ยืดสถิติชนะรวด 31 แมตช์ บนฮาร์ด คอร์ต แบบในร่ม นับตั้งแต่ปี 2023 ที่อินอัลปิ อารีนา เมืองตูริน โดยแพ้แก่ โนวัค ยอโควิช
นอกจากนี้ ซินเนอร์ ยังไม่เสียเซต ที่เอทีพี ไฟนอลส์ นับตั้งแต่แพ้รอบชิงชนะเลิศแก่ โนเล เมื่อ 2 ปีก่อน