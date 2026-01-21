"อัลคาราซ" ฝ่าลูกระเบิด เข้ารอบ 3 ออสเตรเลียน โอเพน

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกชาวสเปน ต้านทานการโจมตีอันหนักหน่วงราวลูกระเบิด เข้ารอบ 3 ศึกออสเตรเลียน โอเพน เช่นเดียวกับ อารีนา ซาบาเลนกา และ โคโค่ กอฟฟ์ 2 ตัวเต็งประเภทหญิงเดี่ยว วันพุธที่ 21 มกราคม
หวดชาวสเปน เอาตัวรอดจากการวัดพลังแขนอันดุเดือด ปราบ ยานนิค ฮานฟ์มันน์ จาก เยอรมนี 3 เซตรวด 7-6(7/4), 6-3, 6-2 บนสังเวียน ร็อด เลเวอร์ อารีนา
อย่างไรก็ตาม อัลคาราซ วัย 22 ปี ผ่านบททดสอบอันยากลำบากของ ฮานฟ์มันน์ ผู้เล่นที่อาวุโสกว่า 12 ปี รอดวลกับ โครองแตง มูเตต์ จาก ฝรั่งเศส
อัลคาราซ กล่าว "บอกตรงๆ มันยากกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่เริ่้มแมตช์ ผมจับทางลูกแทบไม่ได้เลย ลูกเทนนิสพุ่งมาหาเหมือนลูกระเบิดทั้งโฟร์แฮนด์ และแบ็กแฮนด์
อัลคาราซ แชมป์ 6 แกรนด์ สแลม แต่ยังไม่เคยผ่านรอบ 8 คนสุดท้าย ที่เมลเบิร์น ต้องการแชมป์รายการนี้ เพื่อทุบสถิติกวาดแชมป์ครบ 4 แกรนด์ สแลม อายุน้อยสุดของ ราฟาเอล นาดาล
ด้าน ดานีล เมดเวเดฟ รองแชมป์ 3 สมัย ปี 2021, 2022, 2024 ควบคุมอารมณ์ได้ดีช่วงเริ่มฤดูกาล 2026 และไม่มีอาการเกรี้ยวกราดเมื่อเจอกับ เควนติน ฮาลิส จาก ฝรั่งเศส
เมดเวเดฟ จาก รัสเซีย เสียเซตแรกอันดุเดือด แต่เอาคืน 3 เซตรวด 6-7(9/11), 6-3, 6-4, 6-2 เข้ารอบ 3 พบ ฟาเบียน มารอซซาน จาก ฮังการี ต่อไป
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อารีนา ซาบาเลนกา แชมป์ 4 แกรนด์ สแลม ขึ้นนำ 5-0 เซตแรก แต่เกิดสะดุดจุดประกายความหวังแก่ ไป่ จัวซวน มือ 702 ของโลก
ถึงกระนั้น ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ ยังกลับสู่เกมเอาชนะไป 6-3, 6-1 รอพบ อนาสตาเซีย โปตาโปวา จาก ออสเตรีย ผู้เขี่ย เอ็มมา ราดูคานู แชมป์ยูเอส โอเพน 2021 ตกรอบ 2 ด้วยสกอร์ 7-6(7/3), 6-2
ส่วน โคโค่ กอฟฟ์ มือ 3 รายการชาวอเมริกัน ออกแรงเพียง 78 นาที เอาชนะ โอลกา ดานิโลวิช จาก เซอร์เบีย ขาดลอย 6-2, 6-2 รอพบ เฮลีย์ แบปติสต์ เพื่อนร่วมชาติ