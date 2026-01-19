"ลัลนา" จอดรอบแรกออสเตรเลียนฯ "สวิอาเท็ก" เครื่องติดช้า

อิกา สวิอาเท็ก นักเทนนิสหญิงมือ 2 ของโลก เอาตัวรอดจากอาการฟอร์มแกว่ง เอาชนะ หยวน เยว มือควอลิฟายจาก จีน เข้ารอบ 2 ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม
สวิอาเท็ก มือ 2 รายการ ต้องเค้นพลังเกือบถึงขีดจำกัดเซตแรก ที่ร็อด เลเวอร์ อารีนา ก่อนปิดแมตช์ 2 เซตรวด 7-6(7/5), 6-3 เวลารวมนานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง รอดวลกับ มารี บูซโควา จาก เช็ค ต่อไป
ชัยชนะแมตช์นี้ปลุกความมั่นใจแก่ สวิอาเท็ก วัย 24 ปี หลังพ่าย 2 แมตช์ล่าสุดประเภทเดี่ยว แก่ โคโค่ กอฟฟ์ และ เบลินดา เบนซิช ถึงแม้เสีย 35 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์
หวดสาวโปแลนด์ กล่าว "ฉันรู้สึกเหมือนสนิมจับช่วงเริ่มแมตช์ ฉันเริ่มต้นไม่ดี และเขาฉวยโอกาสนั้น แต่ฉันรู้หากฉันสามารถพยายามยิ่งขึ้น ฉันจะเล่นดีขึ้น นั่นคือจุดที่ฉันแก้ไขกลางเซตแรก ฉันดีใจที่มันสำเร็จ แน่นอนฉันยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง ด้วยฟอร์มขึ้นๆ ลงๆ ฉันขอโฟกัสจุดนั้น"
สวิอาเท็ก คว้าแชมป์ เฟรนช์ โอเพน 4 สมัย, ยูเอส โอเพน กับ วิมเบิลดัน อย่างละ 1 สมัย ขาดเพียง ออสเตรเลียน โอเพน ก็จะเป็นผู้เล่นกวาดครบ 4 แกรนด์ สแลม คนที่ 7 ของยุคโอเพน และผู้เล่นแชมป์ 4 แกรนด์ สแลม อายุน้อยสุดอันดับ 3 รองจาก สเตฟฟี กราฟ และ เซเรนา วิลเลียมส์
ผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ลัลนา ธาราฤดี หนึ่งเดียวของไทย แพ้ เอลิส เมอร์เทนส์ มือ 21 รายการชาวเบลเยียม 5-7, 6-1 ตกรอบแรกตาม มนัญชญา สว่างแก้ว ซึ่งพ่ายแก่ เอ็มมา ราดูคานู แชมป์ยูเอส โอเพน 2021 ชาวสหราชอาณาจักร 4-6, 1-6