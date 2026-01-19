อดีตนางแบบสาว “นาตาชา” คว้าแชมป์เทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์

“แอนนา” นาตาชา เปลี่ยนวิถี นางแบบและนักแสดง วัย 57 ปี ลงแข่งครั้งแรก คว้าแชมป์ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี เทนนิส กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6
การแข่งขัน เทนนิส กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2569 ที่สนามเทนนิส เอฟบีที สปอร์ต พาร์ค เป็นการแข่งขันประเภทขายเดี่ยว-ประเภทหญิงเดี่ยว ชิง 17 เหรียญทอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ในรอบรองชนะเลิศ “แอนนา” นาตาชา เปลี่ยนวิถี นางแบบและนักแสดง วัย 57 ปี ย่าง 58 ปี ลงแข่งขัน สามารถเอาชนะ มณฑ์ภัสสร ศิพะโย 8-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปเจอกับ นิสา ซุยสัมพันธ์ วัย 61 ปี ที่เอาชนะ เซียะ เหว่ย 8-1
ใน รอบชิงชนะเลิศ นาตาชา เปลี่ยนวิถี สามารถเอาชนะ นิสา ซุยสัมพันธ์ 8-4 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ไปครอง เป็นครั้งแรก
นอกจากนี้ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 75 ปี ยังมีแฮรี่ เฮนส์ ชาวนิวซีแลนด์ อดีตวิศวกร วัย 75 ปี เป็นตัวดับเบิลสแตนอิน ของแฮริสัน ฟอร์ด หลายเรื่อง เช่น เรื่องอินเดียน่า โจนส์ และแอร์ ฟอร์ซ วัน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่แพ้ นิธิ นาคะธีรานนท์ 3-8
“แอนนา” นาตาชา เปลี่ยนวิถี เปิดเผยว่า ตนเองเล่นเทนนิสมาตั้งแต่อายุ 10 กว่าขวบ เล่นกีฬาหลายอย่าง ครั้งนี้ แข่งเป็นครั้งแรก ต่างจากตอนที่เล่นเทนนิสทั่วไป เพราะเวลาแข่งขันไม่กล้าตี กลัวว่าจะตีเสีย ยิ่งประเภทคู่ ไม่กล้าลงแข่ง กลัวเล่นเสียเองมากกว่า อีกอย่าง แอนนา เป็นคนเล่นเทนนิสจริงจัง ทำให้ แอนนา มีอาการบาดเจ็บที่ ข้อมือข้างซ้ายและ เข่าข้างขวา
“การแข่งขันรายการนี้ มีความสนุก เป็นการแข่งครั้งแรก และได้แชมป์เป็นครั้งแรก ดีใจมากๆ จริงๆ การเริ่มเล่นกีฬา ที่ไม่ใช่แค่เทนนิส แต่เป็นทุกๆ กีฬา ถ้าคนอายุมากมาเล่นกีฬา ก็ควรจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิค ให้เล่นอย่างถูกตัอง เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ”
ด้าน อรรถ นานา อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวน 200 คน มีดารานักแสดง คนดังอย่าง แอนนา-นาตาชา เปลี่ยนวิถี อดีตดารานางแบบ อีกคน แฮรี่ เฮนส์ ชาวนิวซีแลนด์ เคยเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติของนิวซีแลนด์ แต่ปัจจุบันเปิดสถาบันสอนเทนนิสที่ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังเคยเป็นตัวดับเบิลสแตนอิน ของแฮริสัน ฟอร์ดด้วย ประเภทคู่ มี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งจะแข่งขันสัปดาห์หน้า วันที่ 24-26:ม.ค.
“ปีนี้ คนเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก ปีหน้า อยากให้มีนักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่านี้ โดยส่วนตัว ผมก็เคยแข่งประเภทคู่แต่ตอนนี้ เจ็บขาข้างซ้าย ขอพักการแข่งขันไว้ก่อน“