กรีฑายก “คุณตาสว่าง” ไอดอล เตือนอย่าเชื่อโฆษณาอาหารเสริมหลอกลวง

กรีฑา กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 แฮปปี้ มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก เป็นจำนวน 507 คน จาก 14 ประเทศ ยก คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ อายุเข้าสู่วัย 106 ปี แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงอาหารเสริม แนะถ้าอยากแข็งแรงให้ออกกำลังกาย
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ในฐานะนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 25 มกราคม 2569 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ นั้น มี 3 ชนิดกีฬา ที่เริ่มแข่งขันก่อน กรีฑา, เกทบอล และฟุตบอล เนื่องจากมีปัญหาของเรื่องสนาม ทำให้ต้องมาจัดการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 มี.ค.
นายวิวัฒน์ เผยว่า กรีฑา มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก เป็นจำนวน 507 คน เป็นนักกีฬาไทย 422 คน และนักกีฬาต่างชาติ 85 คน มาจาก 14 ชาติ ได้แก่ อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, บรูไน และ ฟิลิปปินส์ โดยนักกีฬาไทย มาจากทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือและภาคใต้ ภาคตะวันออก ถือเป็นรายการที่ทุกคน ต้องการจะมาแข่งขันให้ได้เพราะเป็นมหกรรมกีฬา ซึ่งเราต้องการยกระดับการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานสากล เติมเต็มระบบการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งเราต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาในระดับเอเชียต่อไปในอนาคต อย่างฟุตบอลและเทเบิลเทนนิส มีนักกีฬาเพิ่มเยอะมากขึ้น
“กีฬาผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่เชิงสังคม ที่ทำให้นักกีฬามาร่วมการแข่งขันและสามารถแสดงออก มีกิจกรรมเสริม อย่างนักกีฬาแข่งขันรายการนี้ ทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อไปแข่งขัน เวิบด์มาสเตอร์เกมส์ ที่ญี่ปุ่น ต่อไป ในส่วนของกรีฑา มี คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ นักวิ่งที่อายุมากที่สุด ในประเทศไทยและในโลก อายุ 105 ปี ย่าง 106 ปี จากชลบุรี แต่บ้านเกิดอยู่ที่ระยอง สามารถคว้า 4 เหรียญทองเหรียญ ซึ่งถือเป็นไอดอลของนักวิ่งทุกคน ที่แข็งแรงและอายุยืนด้วยการออกกำลังกาย”
“ล่าสุด มีคนเอาคุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ ไปโฆษณาอาหารเสริม แอบเอาภาพไปโฆษณา โดยคุณตาสว่าง ไม่รับรู้ แต่ทางครอบครัวได้แจ้งความไว้แล้ว ต้องบอกว่า พวกนี้ เป็นพวกที่ฉวยโอกาส ใช้กลุ่มคนที่เปราะบาง มาเป็นเครื่องมือ สำหรับในเรื่องของอาหารเสริมสำหรับนักกีฬา มีการแนะนำทางวิชาการ อยู่แล้ว แต่ไม่อยากให้เสียเงิน อย่างโฆษณาบางตัวเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากกว่า ความจริงร่างกายที่แข็งแรงไม่ควรใช้อาหารเสริม ควรจะส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายมากกว่า”