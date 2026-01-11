xs
“ตาสว่าง” วัย 106 ปี คว้าทองที่ 4 กรีฑาไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ นักวิ่งที่อายุมากที่สุด ในประเทศไทยและในโลก ด้วยวัย 105 ปี ย่าง 106 ปี จากชลบุรี คว้าเหรียญทองเหรียญที่ 4 จาก ขว้างจักรชาย ในวันที่ 2 ของศึกกรีฑา กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2569

การแข่งขันกรีฑา กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2569 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค.ที่ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อ 11 ม.ค. เป็นการแข่งขันวันที่ 2

ไฮไลต์อยู่ในรุ่น 105-109 ปี ชาย คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ นักวิ่งที่อายุมากที่สุด ในประเทศไทยและในโลก อายุ 105 ปี ย่าง 106 ปี จากชลบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มา 3 เหรียญทอง สามารถคว้าเพิ่ม อีก 1 เหรียญทอง จาก ขว้างจักรชาย สถิติ 8.09 เมตร ทำให้รวมแล้วได้ 4 เหรียญทอง

ด้าน “ป้าติ๋ม” ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ จากชลบุรี ลูกสาวคุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ วัย 74 ปี ลงแข่งรุ่น 70-74 ปี หญิง คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 2 จากทุ่มน้ำหนัก หญิง 6.98 เมตร และเหรียญทองที่ 3 จาก วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ร่วมกับ วศินี คำนึง, ศิริขวัญ ลำธารทอง, พัทยา คงมีชนม์ 6.57.99 นาที ทำให้ตอนนี้ ได้ไป 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

ส่วนรุ่น 90-94 ปี หญิง วรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา วัย 90 ปี จากชลบุรี นักกีฬาหญิงไทยที่อายุมากที่สุด คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 2 ทุ่มน้ำหนัก หญิง 3.21 เมตร

ด้าน รุ่น 70-74 ปี ชาย สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา ลูกชาย ที่เป็นอดีตนักฟุตบอลของจันทบุรี บิดาของ “วิน” เฉลิมภัทร พลอยแหวนรัตนา ผู้รักษาประตูสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จากชลบุรี คว้าเหรียญทอง ขว้างจักรชาย สถิติ 31.71 เมตร

รุ่น 50-54 ปี หญิง สายเนตร ศรีสมพงษ์ จากสโมสรทหารอากาศธูปะเตมีย์ คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 2 จาก ทุ่มน้ำหนักหญิง 13.39 เมตร ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ 13.21 เมตร ส่วน ณัฐธภา ทองเฟื่อง จากสโมสรทหารอากาศธูปะเตมีย์ ได้เหรียญเงิน 10.96 เมตร

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า การแข่งขัน ของ คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ กำหนดไว้ 4 รายการ เราต้องประเมินร่างกายว่า หนักไปหรือไม่ อย่างโปรแกรมที่คุณตาสว่าง ต้องแข่งในวันแรก วันเดียว 3 รายการ เพราะโปรแกรมแข่งขันมีการลดจำนวนวันลง แต่คุณตาสว่าง เป็นนักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหา สามารถเข้าแข่งขันได้ทุกอีเวนท์แบบไม่มีอุปสรรค

”นักกีฬาที่เข้าแข่งขันรายการนี้ ทุกคน ได้มีการแนะนำและประเมินร่างกาย ถ้านักกีฬาบางคนที่ดูสภาพแล้วว่ามีร่างกายแข็งแรง แต่ถ้าแข่งแล้ว ประสบปัญหากับทางร่างกาย เราก็อาจจะขอให้หยุดการแข่งขันได้ทันที ด้านกำหนดการแข่งขันรายการนี้ เรามีเวลาพักช่วงกลางวัน เพราะ เป็นห่วงร่างกายของนักกีฬา ถ้าเจอแดด อาจจะเหนื่อย เพลีย ซึ่งเรากำหนดอายุไว้แต่ละรุ่น 5 ปี ถ้านักกีฬาบางรุ่นมีน้อยสามารถรวมแข่งขันพร้อมกันได้ เพราะดูสถิติ เพื่อรับเหรียญอยู่แล้ว“

“ตอนที่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศ รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ก็มีนักกีฬาที่อายุเกิน 100 ปี ที่ญี่ปุ่น, จีน และล่าสุด อินเดีย ก็มี แต่น้อยกว่า คุณตาสว่าง และรักดีฬาทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่างไรก็ตาม เมื่อนักกีฬาบางคนอายุเยอะแล้ว สุขภาพร่างกายก็มีการถดถอย มีการเสื่อมของสภาพร่างกายไปบ้าง แต่ถ้าดูภาพรวมแล้ว ต้องยอมรับว่า ถึงแม้ คุณตาสว่าง ปีนี้ จะอายุครบ 106 ปี แต่เป็นคนที่แข็งแรงมาก”
