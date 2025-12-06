5 โปรนำร่วมกอล์ฟ “ไทยแลนด์ โอเพ่น” รอบสาม

5 โปรกอล์ฟขึ้นนำร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 14 อันเดอร์พาร์ 199 หลังจบรอบสามศึก ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53 ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้เล่น 7 คน ตามสองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดการแข่งขัน กอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น ซึ่งเป็นรายการกอล์ฟอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านบาท ปิดฤดูกาลออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 ระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,056 หลา พาร์ 71 จังหวัดปทุมธานี โดยแชมป์จะได้รับ 1,050,000 บาท
รอบที่สามของการแข่งขันปรากฎว่ามีนักกอล์ฟถึง 5 คนรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกันที่สกอร์รวมเท่ากัน 14 อันเดอร์พาร์ 199 ประกอบด้วย ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ และ ชัพชัย นิราช ที่หวดคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 65, โคสุเกะ ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เก็บเพิ่ม 5 อันเดอร์พาร์ 66, กษิดิศ เล็บครุฑ ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67 และเอ็ดเวน หยิง โปรจากมาเลเซีย ที่มาแรงหวด 8 อันเดอร์พาร์ 63
โคสุเกะ ฮามาโมโต้ เจ้าของแชมป์สองรายการ เผยหลังขยับขึ้นนำร่วมว่า “ถ้าบอกว่าไม่คิดอะไรก็คงเป็นการโกหก แน่นอนอยู่แล้วก็อยากได้ถ้วยไทยแลนด์ โอเพ่น รอบสุดท้ายคงต้องคุยกับแคดดี้ให้มาก เล่นไปทีละช็อตและทำให้ดีที่สุดครับ”
ขณะที่ โปรจิม-ธนพล เจริญสุข ผู้นำรอบสอง เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 71 รวมสามวันมี 12 อันเดอร์พาร์ 201 ตามมาในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมกับ วันชัย หลวงนิติกุล, นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ, ดลภัทรไชย นิยมชน, กัมลาศ นาเมืองรักษ์, อมรินทร์ กรัยวิเชียร และ เหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนาม
ทางด้าน โปรอาร์ต-สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ผู้นำในอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์ฯ 2025 และนพรัฐ พานิชผล มีสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 202 อยู่อันดับ 13 ร่วม โดยมี ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ และ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ ตามมาที่อันดับ 15 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 203