“ธนภัทร” จารึกชื่อแชมป์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส สามสมัยติด

ธนภัทร พิชัยกุล จบสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 แซงคว้าแชมป์ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 26 ที่สนามสันติบุรี คันทรี คลับ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะสองโปรรุ่นพี่เพียงสโตรคเดียว พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟคนแรกในทัวร์ที่คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่สามติดต่อกัน
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดแข่งขัน สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 26 ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรเป้ง-ธนภัทร พิชัยกุล ที่ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำ 4 สโตรก มาแรงหวด 2 อีเกิ้ลกับ 4 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 แซงคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 พร้อมรับเงินรางวัล 750,000 บาท โดยเฉือนชนะ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย และ ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต เพียงหนึ่งสโตรค
สำหรับชัยชนะครั้งนี้ทำให้ธนภัทรเป็นนักกอล์ฟคนแรกในประวัติศาสตร์ 26 ปี ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ที่สามารถคว้าแชมป์รายการเดียวกันได้ 3 สมัยติดต่อกัน และเป็นนักกอล์ฟคนแรกในทัวร์ฤดูกาลนี้ที่ได้แชมป์ 2 ครั้งในฤดูกาลนี้ เจ้าตัวเผยว่า “แชมป์รายการนี้ 3 สมัยติดต่อกัน มันเป็นอะไรตื้นตันใจมาก พูดไม่ออก การได้แชมป์ที่สันติบุรีเป็นการเติมพลังให้กับตัวเอง หลังจากได้แชมป์ที่นี่มักจะมีสิ่งดีๆ ตามมาเสมอ”
ทางด้าน โปรอาร์ต-สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ผู้นำรอบสาม ซึ่งเก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 จบด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274 เท่ากับ โปรโอ๊ต-ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต ที่เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมารั้งรองแชมป์ร่วม รับเงินรางวัลไปคนละ 375,000 บาท
ขณะที่ ธัญพัฒน์ สุขเกิด รอบสุดท้ายตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 จบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 277 อยู่อันดับ 4 รับเงินรางวัล 206,750 บาท โดยมี สิรภพ ยะปาละ, ชัพชัย นิราช และธาวิท พลไทย ตามมาที่อันดับ 5 ร่วม ด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 9 อันเดอร์พาร์ 279 รับเงินรางวัลไปคนละ 137,750 บาท
สำหรับออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการต่อไปเป็นการแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53 ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นรายการที่ 14 ปิดฤดูกาล 2025