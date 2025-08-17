“ณัฎฐพัชร” จบ 14 อันเดอร์ คว้าแชมป์ สิงห์ พัทยา โอเพ่น

ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ โปรดาวรุ่งวัย 18 ปี จากสงขลา จบสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จากรายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น” ครั้งที่ 23 ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ พาร์ 70 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดแข่งขันรายการ สิงห์ พัทยา โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ ระยะ 7,082 หลา พาร์ 70 จังหวัดชลบุรี ปรากฎว่า ท็อปกัน-ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ ซึ่งออกสาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำร่วม รักษาฟอร์มเหนียวหวด 3 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วันมี 14 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์ออลไทยแลนด์เป็นครั้งแรก พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท
ณัฎฐพัชร เผยหลังคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ฯ จากการเล่นทั้งหมด 26 รายการ นับตั้งแต่เทิร์นโปรปี 2023 ว่า “ “จริงๆ หลังแมทช์ที่ระยองเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ผมรู้สึกว่าเครียดเกินไป ก็เลยลองเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดเยอะ เล่นให้สนุกไปตามเดิม”
ขณะที่ เฟิร์ส-กิตติพงษ์ ไพทูรย์เจริญสุข ผู้นำร่วมรอบสองและสาม เก็บได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 268 เท่ากับ เซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งรองแชมป์ร่วมกันพร้อมรับเงินรางวัลคนละ 225,000 บาท
ส่วนอันดับ 4 ได้แก่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงินรางวัล 124,500 บาท ตามมาด้วย ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ อันดับ 5 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 96,000 บาท ขณะที่ วาริษ มั่นธรณ์ ซึ่งทำสกอร์ดีที่สุดในรอบนี้ที่ 7 อันเดอร์พาร์ 63 ตามมาที่อันดับ 6 ร่วมกับ ภาณุพล พิทยารัฐ และเจค วินเซนต์ จากสหรัฐฯ ที่สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 272 รับเงินรางวัลคนละ 72,950 บาท