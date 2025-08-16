“กิตติพงษ์-ณัฎฐพัชร” นำร่วมรอบสาม สิงห์ พัทยา โอเพ่น

ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ และ กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข นำร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 11 อันเดอร์พาร์ 199 หลังจบรอบสามศึกออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น” ครั้งที่ 23 ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดแข่งขันรายการ สิงห์ พัทยา โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคมนี้ ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี ระยะ 7,082 หลา พาร์ 70 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
จบรอบสามปรากฎว่า เฟิร์ส-กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข ผู้นำรอบสอง เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 199 เท่ากับ ท็อปกัน-ณัฎฐพัชร แก้วพิบูลย์ ที่หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 3 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงร่วมกัน โดยมี เซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ ที่ลุ้นแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 2 ตามหลังสองสโตรก
กิตติพงษ์ นักกอล์ฟวัย 24 ปี จากภูเก็ต ซึ่งมีลุ้นแชมป์แรกในทัวร์ เผยหลังรักษาตำแหน่งผู้นำว่า “รู้สึกกดดัน แต่พยายายามจะไม่กัดดันตัวเอง คงตื่นเต้นบ้าง แต่ก็จะทำให้เต็มที่ทุกช็อตและมีความสุขกับเกม” ส่วน ณัฎฐพัชร์ วัย 18 ปี จากสงขลา กล่าวว่า “ช่วงแรกเล่นได้ตามแผน แต่ช่วงหลังตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะคิดเยอะไปหน่อย ทำให้ไม่ได้เล่นตามเกมที่ควรจะเป็น มีผิดพลาดบ้างแต่ชิพพัตต์ดีทำให้เซฟได้ ส่วนรอบสุดท้ายก็ขอทำให้เต็มที่เล่นให้สนุกโฟกัสกับเกมตัวเอง”
ขณะที่รฐนน วรรณศรีจันทร์ และเอ็ดเวน หยิง โปรมาเลเซีย ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 202 โดยมี ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และสุทธินนท์ ปัญโญ รั้งอันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 203 ตามสองผู้นำ 4 สโตรค