ไทยพร้อมจัดหวดเทนนิสนานาชาติ ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025 ปลายปีนี้

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จับมือพันธมิตร จัดการแข่งขัน “Thailand Tennis Masters 2025” (ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025) ศึกเทนนิสนานาชาติ ที่รวมสุดยอดนักหวดจากทั่วโลกมาประชันฝีมือกับนักกีฬาไทย เตรียมระเบิดความมันในเดือนธันวาคมนี้
นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติรายการใหญ่ ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025 “Thailand Tennis Masters 2025” ร่วมด้วย นางสาวนันท์นภัส นันตะสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 2 นักเทนนิสทีมชาตืไทย “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ และ “แมงปอ” ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ พร้อมด้วย มร.พาร์วินเดอร์ ซิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025 ที่ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 4 โรงแรม เอ็นเอช กรุงเทพ สุขุมวิท บูเลอวาร์ด
สำหรับรายการนี้ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เรด ทาเลนท์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท อีลาน อีเวนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ร่วมจัดการแข่งขัน โดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เพื่อมุ่งหวังยกระดับวงการเทนนิสไทยสู่เวทีเอเชียและระดับโลก
การแข่งขันไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025 “Thailand Tennis Masters 2025” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2568 ที่สนามศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รวมระยะเวลา 8 วัน กับแมตช์การแข่งขันทั้งหมด 31 แมตช์ ภายใต้รูปแบบ Round Robin Tournament (พบกันหมด) โดยมีนักเทนนิสระดับแนวหน้าจากทั่วโลก 16 คนเข้าร่วมชิงชัย และมีนักเทนนิสชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 67,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,180,515 ล้านบาท
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะเผยแพร่ผ่านสื่อ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อินเดีย แอฟริกาใต้ อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการผลักดันวงการเทนนิสไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก และส่งเสริมให้เทนนิสเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย
นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ รายการนี้เคยเริ่มจัดการแข่งขันมาแล้วในชื่อ ไทยแลนด์ โอเพ่น แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดการจัดแข่งขันไป ปีนี้ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ 2025 ถือเป็นเรื่องดีที่นักกีฬาไทยจะได้ร่วมการแข่งขันกับนักเทนนิสระดับโลก และเป็นการจัดการแข่งขันหลังจบการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ เป็นเวลา 2 วัน
มร.พาร์วินเดอร์ ซิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอร์ส 2025 กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการแข่งขันด้านกีฬาในระดับนานานาชาติ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นเกียรติที่จะมีโอกาสจัดการแข่งขันเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากเคยมีการจัดการแข่งขันเทนนิสมาแล้วก่อนหน้านี้นานกว่า 10 ปี ระหว่างปี 2003-2013 และเคยมีนักเทนนิสระดับโลกมากมายเข้าร่วมการแข่งขัน