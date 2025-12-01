“ไทยแลนด์ โอเพ่น” พร้อมเปิดฉากชิงเงินรวม 7 ล้าน 4-7 ธ.ค.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดการแข่งขันรายการ กอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53 ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านบาท ปิดฤดูกาลออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 ระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดยแชมป์จะได้รับ 1,050,000 บาท
กอล์ฟไทยแลนด์ โอเพ่น ถือเป็นรายการกอล์ฟอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 (60ปี) และได้กลายเป็นเวทีสำคัญที่สร้างนักกอล์ฟชั้นนำให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเงินรางวัลรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาทแล้ว แชมป์รายการนี้ยังได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “ไทยแลนด์ โอเพ่นเป็นถ้วยแห่งเกียรติยศของนักกอล์ฟอาชีพที่โปรกอล์ฟทุกคนล้วนอยากสัมผัส และความร่วมมือกันของ 3 องค์กรในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของแต่ละองค์กรในการที่จะร่วมพัฒนาวงการกอล์ฟของประเทศ และไทยแลนด์ โอเพ่น คือเวทีที่สะท้อนความตั้งใจของเราที่จะผลักดันวงการกอล์ฟไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ”
ทั้งนี้ มีนักกอล์ฟไทยคว้าแชมป์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ทั้งหมด 9 คน ได้แก่ สุเทพ มีสวัสดิ์ (ปี 2534), บุญชู เรืองกิจ 2 สมัย (ปี 2535 และ 2547), ประหยัด มากแสง (ปี 2556), รฐนน วรรณศรีจันทร์ (ปี 2560), ภาณุพล พิทยารัฐ (ปี 2561), สดมภ์ แก้วกาญจนา (ปี 2564), ขวัญชัย แท่นนิล (ปี 2565), เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (ปี 2566) และ ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ (ปี 2567)