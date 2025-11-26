"โซโก้ ไจเอ้นท์" ร่วม "ไทย ซีเนียร์" จัดสวิงส่งท้ายปี ชิงเงินรวม 2 ล้านบาท 28-30 พ.ย. ที่ภูเก็ต คันทรี คลับ

สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย แถลงจัดศึกไทย ซีเนียร์ ทัวร์ ส่งท้ายปี รับการสนับสนุนจากโซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) รายการ "โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025" ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.นี้ ที่สนามภูเก็ต คันทรี คลับ เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แบบพาร์ 72 มีนักกอล์ฟไทย และต่างชาติร่วมด้วย 155 คน และทางสมาคมฯ ยังได้มอบเงินสมทบทุนด้านการศึกษาให้กับน้อง ๆ จาก 3 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เป็นเงินรวม 8 หมื่นบาท จากวิกฤติน้ำท่วมหนักในหลายจังหวุดของภาคใต้ ส่งผลให้ต้องยกเลิกการแข่งขันรอบโปร-แอม และแข่งขันกันใหม่ ในรายการต่อไปช่วงต้นปีหน้า
นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ร่วมกับ นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามภูเก็ต กอล์ฟ คลับ และ ดาโต๊ะ แอนดรูว์ ลิม จาก โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) พร้อมด้วย มร.อลิเซ่น นากามูระ ซีอีโอ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาสุโสไทย นายบุญชู เรืองกิจ ประธานสโมสรนักกอล์ฟอาชีพไทย ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย รายการ "โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025" ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.68 ที่สนามภูเก็ต คันทรี คลับ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟ (Sport Tourism)
นายสุทิน ดรุณโยธิน เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรายการนี้ให้ทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ โดยรายการนี้เป็นแมตช์ปิดท้ายปีแข่งขันใน ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ อีกทั้งเป็นแมตช์แสดงความขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีจากทาง โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) และมองเห็นว่านี่นับโอกาสที่ดีของไทยในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ทุกวันนี้เรามีนักกอล์ฟจากต่างชาติอย่างใน ญี่ปุ่น เดินทางมาสอบโปรถึงที่ประเทศไทย และมองว่านี่นับเป็นสังเวียนที่เปิดกว้างให้กับนักกีฬาต่างชาติ
นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไปของสนาม ภูเก็ต คันทรี คลับ กล่าวว่า "ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันจัดการแข่งขัน และทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมา อีกทั้งแมตช์นี้ก็มีโปรชั้นนำจากเมืองไทย และต่างชาติ ร่วมาการแข่งกันอย่างสนุกครื้นเครง"
ในวันเดียวกันนี้ สมาคมฯ ได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนใน 3 อำเภอ ของจังหวัดภูเก็ต ทุนแรกร่วมกับ นายทวีศักดิ์ สุทิน กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางและปริมณฑล และประธานกรรมการบริหารในเครือ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม มอบให้กับโรงเรียนเด็กด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง อนุบาล 1, 2 และโรงเรียนเทศบาลเมือ ป่าตองบ้านใสน้ำเย็น จำนวนเงิน 40,000 บาท ส่วนทุนที่ 2 รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย และ คุณเรวดี ต.สุวรรณ โรงเรียน วีรสตรีอนุสรณ์ จำนวนเงิน 20,000 บาท และทุนที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมกอล์ฟ ไออาร์พีซี มอบให้กับ โรงเรียนเทศบาบบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เป็นจำนวน 20,000 บาท รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 80,000 บาท
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์เกิดอุทกภัยหลายจังหวัดทางภาคใต้ ส่งผลให้สมาคมฯ ต้องยกเลิกการแข่งขันรอบ โปร-แอม ก่อนการแข่งขัน "โซโก้ ไจเอ้นท์ (มาเลเซีย) ซีเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 202"5 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ออกไป และกำหนดแข่งขันใหม่ ในแมตช์เปิดฤดูกาลหน้ากับรายการ "ซันวาร์ด ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026" ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.69 ที่สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ