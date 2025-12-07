“หยิง” จบ 20 อันเดอร์ ครองแชมป์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53

เอ็ดเวน หยิง นักกอล์ฟมาเลเซีย หวดรอบสุดท้ายได้อีก 6 อันเดอร์พาร์ 65 จบสกอร์ด้วยรวม 20 อันเดอร์พาร์ 264 ครองแชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53 ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์เหนือ นพรัฐ พานิชผล และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ สองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดการแข่งขัน กอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น ซึ่งเป็นรายการกอล์ฟอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านบาท ปิดฤดูกาลออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 ระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,056 หลา พาร์ 71 จังหวัดปทุมธานี
ปิดฉากการชิงชัย เอ็ดเวน หยิง ซึ่งออกสตาร์ทในกลุ่มผู้นำร่วม ประเดิมรอบสุดท้ายไม่ดีเสียโบกี้ในหลุมแรก แต่เก็บคืนได้ 7 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 65 สกอร์รวมสี่วัน 20 อันเดอร์พาร์ 264 คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเงินรางวัล 1,050,000 บาท เจ้าตัวเผยหลังเป็นนักกอล์ฟมาเลเซียคนที่สองชนะในออลไทยแลนด์ฯ ต่อจากอาเมียร์ นาซริน ที่ทำได้ในรายการบุญชู เรืองกิจ แชมเปี้ยนชิพ 2023 ว่า “ผมมีความสุขมากกับชัยชนะครั้งนี้ ผมชอบประเทศไทยและจะกลับมาป้องกันแชมป์อีกครั้งในปีหน้า”
ขณะที่ นพรัฐ พานิชผล เร่งเครื่องหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 จบด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 266 ขึ้นมารั้งรองแชมป์ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ผู้นำร่วมรอบสาม หวดอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 รับเงินรางวัลคนละ 525,000 บาท ส่วนอันดับ 4 มีด้วยกัน 6 คน ประกอบด้วย ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (66), ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (67), ดลภัทรไชย นิยมชน (69) อมรินทร์ กรัยวิเชียร (69), โคสุเกะ ฮามาโมโต้ (71) และ ชัพชัย นิราช (71) สกอร์รวมเท่ากัน 14 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงินรางวัลคนละ 192,325 บาท
ทางด้าน นิติธร ทิพย์พงษ์ ตามมาที่อันดับ 10 ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 132,300 บาท ขณะที่ เหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟเวียดนามคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยม “ศุภพร มาพึ่งพงศ์” ในฐานะนักกอล์ฟสมัครที่ผลงานดีที่สุดที่อันดับ 15 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 273
หลังจบรายการนี้ทำให้สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ซึ่งจบอันดับ 11 ร่วม ปิดฤดูกาลด้วยการครองอันดับหนึ่งของตารางอันดับเงินรางวัลสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ที่จำนวนเงินรวม 1,233,485 บาท พร้อมรับโบนัสพิเศษ 400,000 บาท