สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมทบทุนสร้างบังเกอร์หลบภัยให้ทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

“เสธ.ยอด” พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และชมรมกอล์ฟเพื่อนพี่ยอด มอบเงินสมทบทุนสร้างบังเกอร์ หลุมหลบภัย ที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีพลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ,นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคม, พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ในฐานะตัวแทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และชมรมกอล์ฟเพื่อนพี่ยอด เข้าพบพลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกและพลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่ได้จากการร่วมสมทบทุนในโอกาสจัดงานวันคล้ายวันเกิด ครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนสร้างบังเกอร์ หลุมหลบภัย ที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะทางด้านประเทศกัมพูชายังไม่มีความมันคงและปลอดภัย ในฐานะที่สมาคมเป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศ ตลอดจนความปลอดภัยของทหาร จึงร่วมสมทบทุนดังที่กล่าวมา
ในโอกาสนี้ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ยังได้มอบไดอารี่ ประจำปี 2026 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักจัดทำขึ้น ให้แก่พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการกองทัพบก มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์ และการสนับสนุนจากกองทัพบกเป็นอย่างดียิ่งในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วนของกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ฝึกและที่พักนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน และอนุญาตให้กำลังพลของกองทัพบกไปปฏิบัฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย รวมทั้งการบรรจุนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง ผลงานและเกียรติภูมิให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้