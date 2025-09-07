Fake News! "บิ๊กหลวง" บินปฏิบัติหน้าที่ สปป.ลาว ยันไม่ได้ลาออก

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เดินทาง สปป.ลาว ส่งมอบรายชื่อผู้ต้องหาคนไทยคดียาเสพติด เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ
วันนี้ (7 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีการเผยแพร่เกี่ยวกับเลขาธิการ ป.ป.ส. ตามภาพที่ปรากฏทางช่องทางต่างๆ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงว่าข่าวสารดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและไม่มีมูลความจริง โปรดอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในวงกว้าง
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.68 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดระหว่างสองประเทศอย่างใกล้ชิด และในภารกิจนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้ต้องหาคนไทยที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญใน สปป.ลาว ให้แก่ทางการลาวเพื่อดำเนินการต่อไป
ดังนั้น ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง