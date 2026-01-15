ผู้ถือหุ้นไฟเขียว NCL เพิ่มทุน 605 ล้านหุ้น ลั่นพร้อมลุยธุรกิจเต็มสูบ-ตั้งเป้าผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว NCL เพิ่มทุน 605 ล้านหุ้นจัดสรรเสนอขาย PP จำนวน 374 ล้านหุ้น ที่เหลือ 231 ล้านหุ้น รองรับการออกวอร์แรนท์(NCL-W4) แจกฟรีเฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนท์ เผย เสนอขายหุ้น PP ให้กับกลุ่มบุณยรัตกลินและพันธมิตรรวม 7 ราย ลั่นพร้อมลุยธุรกิจเต็มสูบหวังปี 2569 ผลการดำเนินงานพลิกกลับมาแข็งแกร่ง เทิร์นอะราวด์
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน151,352,832.75 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม 173,558,498.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่324,911,331.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 605,411,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญของบริษัท ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 374 ล้านหุ้น (พาร์ 0.25 บาท) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement:PP) จำนวน 7 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น104.72 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ35.01%ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังรายการ PP เสร็จสิ้น
สำหรับรายชื่อเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัดหรือ PP จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายภัทร พลกุล ได้รับสรรจำนวน 60 ล้านหุ้น ,พล.ร.อ.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน จำนวน 60 ล้านหุ้น,นายชยันต์ เล้ายอดตระกูล จำนวน 54 ล้านหุ้น และจัดสรรให้ นายนิธิ บุญยรัตกลิน ,นายนิรินทร์ บุญยรัตกลิน,นางลภัสรดา ปักกังเวสังและนางอนันต์ เรืองเศรษฐารายละ 50 ล้านหุ้น
ขณะเดียวกันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ยังมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 231,411,331 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W4 จำนวนไม่เกิน 231,411,331 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.28 บาท และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร NCL-W4 ในวันที่ 21 มกราคม2569
ทั้งนี้ผู้ลงทุนกลุ่ม PP จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W4 จากบริษัท ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทุน PP ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งจะได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมก่อน การ เข้าลงทุนในรายการ PP
“หลังการเพิ่มทุนสำเร็จ จะทำให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น มีเงินทุนรองรับการ ขยาย ธุรกิจปีนี้ NCL พร้อมลุยธุรกิจเต็มที่ ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มส่ง บริษัทลูก ”โกลเด้นซัพพลาย” ไปจับมือกับพันธมิตรระดับโลกในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” Navantia” รัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือของประเทศสเปน ซึ่งให้บริการออกแบบ, สร้าง และสนับสนุนเรือผิวน้ำ, เรือดำน้ำ และ ระบบต่างๆ ขณะที่กลุ่ม NCL จะรับหน้าที่ จัดการและสนับสนุนโครงการของNavantia ในไทยทั้งหมดปีนี้ คาดหวังว่าผลการดำเนินงานน่าจะพลิกกลับ มาเทิร์นอะราวด์ได้อย่างแข็งแกร่ง” นายพงษ์เทพ กล่าว