"มนัญชญา" ลุ้นประเดิมแชมป์แรกปี 2026 หลังเข้าชิงเทนนิสเอสเอที

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท ที่สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2569
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว นักเทนนิสไทยวัย 23 ปี มือ 241 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ยังคงแข็งแกร่ง ตัดเชือกชนะ ไนก์ธา เบนส์ นักหวดสาววัย 28 ปี จากสหราชอาณาจักร มือ 452 ของโลก ได้ทั้ง 2 เซต 6-3 และ 7-5 มนัญชญา เข้าไปชิงชนะเลิศกับ ลิซ่า ปิกาโต้ จากอิตาลี มือ 272 ของโลก ที่รอบรองฯ เอาชนะ ยูกิ นาอิโตะ จากญี่ปุ่น มือ 560 ของโลก 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 6-4
จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา โดย โช อี้ซวน กับ โช ยี่ เซ็น คู่มือวาง 1 จากไต้หวัน เอาชนะ ลี ยาซิน จากไต้หวัน กับ หว่อง หง อี้ โคดี้ จากฮ่องกง 2-1 เซต 6-4, 6-7(3-7) และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
โช อี้ซวน กับ โช ยี่ เซ็น คู่มือวาง 1 ได้ครองแชมป์หญิงคู่ พร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน 3,344 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 106,327 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 75 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ ได้รับรางวัลร่วมกัน 1,672 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 53,186 บาท และคะแนน คนละ 49 คะแนน
ด้านเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 1 ระดับชาลเลนเจอร์ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,004,030 บาท ที่สนามเทนนิสเดียวกัน เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ริโอะ โนกุจิ จากญี่ปุ่น มือ 227 ของโลก ดับฝัน มาเร็ค เกนเกล จากสาธารณรัฐเช็ก มือ 415 ของโลก โดยหนุ่มญี่ปุ่นชนะด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครอง พร้อมเงินรางวัลอีก 9,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 302,195 บาท และ 50 คะแนน ส่วนหนุ่มเช็ก รองแชมป์ได้รับ 5,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 174,955 บาท และ 25 คะแนน
ขณะที่ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ แดเนียล คูเคียร์แมน และ โจเอล ชวาร์ซเลอร์ คู่มือวาง 1 จากอิสราเอล และออสเตรีย ตามลำดับ คว้าแชมป์ได้ตามคาด หลังจากช่วยกันหวดเอาชนะ เซียะ เฉิงเผิง และ หวง ซุง ห่าว คู่จากไต้หวัน 2-0 เซต 6-3, 6-1
คู่มือวาง 1 ได้ครองแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 2,980 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 94,793 บาท และคะแนน คนละ 50 คะแนนส่วนรองแชมป์ คู่ไต้หวัน ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,740 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ