เปิดไทม์ไลน์! ย้อนรอยเส้นทาง 17 ปี 'ทักษิณ' ก่อนกลับบ้านและเข้าเรือนจำ

กว่า 15 ปีที่ต้องใช้ชีวิตในต่างแดน หลังจากการรัฐประหารเมื่อปี 2549 สู่การกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง ทบทวนเส้นทางชีวิตและคดีความสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ก่อนวันจากไปจนถึงวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษและเข้าเรือนจำ
วันนี้ (9 ก.ย.) หลังศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุก "ทักษิณ" 1 ปี ชี้การออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ถือว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษา
สำหรับการหลบหนีคดีในต่างแดนนานกว่า 15 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันที โดยศาลฎีกาได้ตัดสินลงโทษจำคุกใน 3 คดี รวม 8 ปี ก่อนที่จะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ 1 ปีในวันที่ 1 กันยายน และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในวันต่อมา สำหรับไทมไลน์ก่อนที่ นายทักษิณ จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เกิดรัฐประหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) นำโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ขณะที่นายทักษิณเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐฯ
มกราคม 2550 นายทักษิณและคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ภรรยาในขณะนั้น ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่ดินรัชดาฯ และคดีอื่น ๆ อีกหลายคดี ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร
มิถุนายน 2551นายทักษิณและคุณหญิงพจมานเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อต่อสู้คดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สิงหาคม 2551 ศาลฎีกาฯ อนุญาตให้นายทักษิณและคุณหญิงพจมานเดินทางไปร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน แต่หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายทักษิณไม่เดินทางกลับประเทศไทย และได้ออกแถลงการณ์ขอลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2552 ศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุก นายทักษิณ ชินวัตร เป็นเวลา 2 ปีในคดีทุจริตที่ดินรัชดาฯ
ตุลาคม 2555 ศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา 3 ปี ในคดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย
พฤษภาคม 2562 ศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา 5 ปี ในคดีหวยบนดิน
สิงหาคม 2566 นายทักษิณประกาศเดินทางกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินส่วนตัวลงจอดที่สนามบินดอนเมือง และถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันที
23 สิงหาคม 2566 นายทักษิณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพักรักษาตัวเนื่องจากมีอาการป่วยหนัก
31 สิงหาคม 2566 มีพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษให้นายทักษิณจากโทษจำคุก 8 ปี เหลือ 1 ปี
18 กุมภาพันธ์ 2567 นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำด้วยเหตุผลทางการแพทย์ (พักโทษ) และกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านจันทร์ส่องหล้า
10 มกราคม 2568 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อให้ไต่สวนกรณีที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้นายทักษิณเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
9 กันยายน 2568 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่นับรวมระยะเวลา 120 วันที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ และให้นำตัวกลับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อรับโทษต่อ