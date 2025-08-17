อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านฮ่องกง ‘เท็ด ฮุย’ ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยใน ‘ออสเตรเลีย’

เท็ด ฮุย (Ted Hui) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายค้านของฮ่องกง ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในออสเตรเลียแล้ว ตามคำยืนยันของเจ้าตัวเมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) หลังผ่านไปนานกว่า 4 ปีจากวันที่เขาเดินทางออกจากฮ่องกงเพื่อหลบหนีคดีอาญาฐานมีส่วนร่วมจัดการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี 2019
ฮุย ระบุว่า ตนเพิ่งได้รับจดหมายจากกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียในวันศุกร์ (15) ที่อนุมัติคำร้องขอลี้ภัยสำหรับตนเอง ส่วนภรรยา ลูกๆ และพ่อแม่ก็ได้รับอนุมัติวีซ่าด้วย
“เมื่อผู้คนรอบตัวผมบอกว่ายินดีด้วย ผมขอบคุณพวกเขาอย่างสุภาพ แต่ไม่อาจกลบความรู้สึกเศร้าเสียใจได้ คุณจะแสดงความยินดีกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้อย่างไร” ฮุย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
“หากไม่ถูกเล่นงานทางการเมือง ผมไม่มีวันคิดมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ผู้อพยพยังสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติได้ทุกเวลา แต่ผู้ลี้ภัยนั้นไม่มีบ้านอีกต่อไป”
กระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียยังไม่ตอบข้อซักถามผ่านอีเมล เนื่องจากอยู่นอกเวลาราชการ
ฝ่ายบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนได้ออกคำแถลงว่า “ไม่เห็นด้วยกับการให้ที่พักพิงแก่อาชญากรในทุกรูปแบบโดยทุกๆ ประเทศ” ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลออสเตรเลีย
นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส แห่งออสเตรเลียเพิ่งจะเดินทางไปเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ตามนโยบายของรัฐที่พยายามผลักดันการฟื้นฟูสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมานานหลายปี
ฮุย ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปไตย เดินทางออกจากฮ่องกงเมื่อปลายปี 2020 หลังถูกตั้งข้อหาจากการมีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงใหญ่เมื่อปี 2019
ต่อมาในปี 2023 ทางการฮ่องกงได้กล่าวหา ฮุย และพวกอีก 7 คนว่าละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงข้อหายั่วยุปลุกปั่นให้ฮ่องกงแยกตัวออกจากจีน และยังประกาศตั้งรางวัลนำจับคนเหล่านี้สูงถึงคนละ 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
โทนี ชุง (Tony Chung) อดีตนักเคลื่อนไหวฮ่องกงอีกคนหนึ่ง โพสต์ X วันนี้ (17) ว่า ตัวเขาเองก็ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในอังกฤษแล้ว หลังถูกศาลฮ่องกงพิพากษาจำคุก 3 ปีกับอีก 7 เดือนเมื่อช่วงปลายปี 2021 ฐานพยายามแบ่งแยกดินแดนและฟอกเงิน
ด้าน จิมมี ไหล่ (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อแอปเปิลเดลีซึ่งเป็นสื่อโปรประชาธิปไตยของฮ่องกง ก็อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีจากการฝ่าฝืนกฎหมายความมั่นคงที่ปักกิ่งนำมาบังคับใช้ รวมถึงข้อหาปลุกปั่นยุยงด้วย
ที่มา: รอยเตอร์