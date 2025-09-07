ทักษิณ ส่อไปลับ ไม่กลับไทย 9 ก.ย. เหตุเพราะถูกเท..?

ทักษิณส่อเบี้ยวศาล 9 ก.ย. บินหนีดูไบ หวั่นคำตัดสินอภัยโทษถูกยกเลิกกระแสชี้ชัด “ไปแล้วไปลับ”หลังถูกเท-ไร้แบ๊กอัพทางการเมือง
แม้นายทักษิณ ชินวัตร จะอ้างว่าเขาจะกลับมาขึ้นศาลเพื่อฟังคําตัดสินคดีชั้น 14 วันที่ 9 กันยายนนี้อย่างแน่นอน แต่กระแสความเชื่อของคนไทยแทบทั้งประเทศก็ฟันธงตรงกันว่า งานนี้ทักษิณไม่มาแน่นอน
แค่วันที่เครื่องบินออกจากประเทศไทย เมื่อเย็นวันที่ 4 กันยายน นายทักษิณ ก็โกหกรัวๆ ให้เห็นแล้ว
เริ่มจากอ้างกับเจ้าหน้าที่ สตม.ว่าจะไปแค่หัวหิน แต่พอขึ้นบินก็ตรงดิ่งไปยังสิงคโปร์แล้วเลี้ยวขวาออกมหาสมุทรอินเดีย ตรงดิ่งไปยังดูไบ บ้านหลังที่ 2 ของเขาทันที
โดยโลกโซเชียลในไทยติดตามเส้นทางการบินเครื่องเจ็ทหรูส่วนตัวของนายทักษิณ แบบเรียลไทม์ไปตลอดทาง
นายทักษิณ ยังโกหกด้วยว่า สนามบินที่สิงคโปร์ปิด 4 ทุ่ม เขาไปไม่ทันเลยเปลี่ยนใจ บินไกลไปดูไบ
แต่ความจริงที่ออกมาภายหลังก็คือสนามบินที่สิงห์โปร์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเครื่องของนายทักษิณก็เติมน้ำมันแบบเต็มถังแต่แรก ส่อเจตนาจะบินห่างไกลอยู่แล้ว
ความเป็นคนพูดอย่างทําอย่าง ช่วยไม่ได้ที่คนจะมองว่าวันที่ 9 กันยายนนี้ไม่มีทางที่ทักษิณจะโผล่มาที่ศาล
รายงานข่าวจากคนใกล้ชิดของนายทักษิณ ระบุว่า นายทักษิณ เกิดอาการหวาดผวาอย่างแรง ต่อคําตัดสินของศาลนัดนี้ โดยเขาประเมินว่ามีโอกาสจะเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดกับตัวเขา
นั่นก็คือศาลจะถือว่า การพระราชทานอภัยโทษเป็นโมฆะ ยกเลิกโทษจําคุก 1 ปีให้กลับไปติดคุกเต็มๆ 8 ปี
เป็นผลจากนายทักษิณไม่ยอมเข้าไปนอนในเรือนจําแม้แต่คืนเดียว แล้วก็ใช้ข้าทาสบริวารจัดการส่งให้ตัวเองได้เป็นคนป่วยเทวดา เสวยสุขที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตํารวจ นานถึง 6 เดือน
การเผ่นหนีไปดูไบครั้งนี้คือการหนีไปตั้งหลักเพื่อให้มีคําตัดสินของศาลออกมาก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
ซึ่งศาลก็น่าจะมีคําสั่งออกมาทันทีในวันที่ 9 กันยายน แม้ทักษิณจะไม่มาฟังก็ตาม
หากศาลมีคําสั่งให้นายทักษิณกลับไปติดคุกใหม่เป็นเวลาแค่หนึ่งปี เขาอาจจะพิจารณายอมกลับมารับโทษนั้น แต่หากศาลเห็นว่า การพระราชทานอภัยโทษเป็นโมฆะ เพราะทักษิณไม่อยู่ในคุก ต้องกลับไปรับโทษเต็ม คือการติดคุกนาน 8 ปี นายทักษิณจะอยู่ดูไบแบบไปแล้วไปลับ ไม่กลับมาอีกเลย
เขาจึงเตรียมการไว้เนิ่นๆ มีบอดี้การ์ดประจําตัว ซึ่งเป็นอดีตหน่วยซีล และนางประเทือง มนต์ชัยภูมิ แม่ครัวคู่ใจบินไปดูไบด้วยกัน
ทั้งนี้ โทษจําคุกรวม 8 ปีของนายทักษิณ มีด้วยกัน 3 คดี ประกอบด้วย คดีหวยบนดิน จําคุก 2 ปี คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์ จําคุก 3 ปี และคดีแปลงสัมปทานชินคอร์ปฯ จําคุก 5 ปี
แต่ศาลให้รวมเวลาจําคุกคดีหวยบุญดิน กับคดีปล่อยกู้ เข้าด้วยกันจึงเหลือจําคุกแค่ 3 ปี เอาไปรวมกับคดีชินคอร์ปฯ จึงกลายเป็นจําคุก 8 ปี
แหล่งข่าวใกล้ชิ ทักษิณ ยังระบุว่า การแพ้เกมการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชนอย่างย่อยยับ ทําให้นายทักษิณตระหนักแน่แก่ใจแล้วว่า เขาถูก เทแล้ว ไม่มีใครมาเป็นแบ็กอัพให้เขาอีกแล้ว
สถานการณ์วันนี้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กับเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่เขา เดินทางกลับไทยเพื่อรับโทษจําคุก.