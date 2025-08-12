"แพรรี่ - ปวิน" เดือด! แขวะปม "ด่าคน" แลกเงิน "ปวิน" ซัดอินฟลูอวดรายได้จากความเกลียดชัง "แพรรี่" ตอกกลับ "หล่อนก็ด่าเหมือนกัน!"

จากกรณี “แพรรี่ ไพรวัลย์” โพสต์โชว์รายได้จากเฟซบุ๊กกว่า 5 แสนบาท พร้อมแคปชั่น "ด่าเจ๊มาลีกับลุงวุ้นเส้นฉ่ำมาก" ล่าสุด “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์” ผู้ลี้ภัยทางการเมือง โพสต์แขวะ “แพรรี่” อวดรายได้จากความเกลียดชัง ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้าน "แพรรี่" ตอกกลับทันควัน "หล่อนก็ด่าคนอื่นเหมือนกัน" พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องด่า และยืนยันไม่ได้เกลียดคนเขมร แต่ด่า "อาชญากรสงคราม"
จากกรณี ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊ก "ไพรวัลย์ วรรณบุตร" ได้มีการแชร์ภาพของรายได้จากเฟซบุ๊กจำนวนเงินกว่า 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากแปลงเป็นเงินไทยก็จะเท่ากับเงินกว่า 5 แสนบาท พร้อมระบุข้อความว่า
"ขอบคุณเจ๊มาลีกับลุงวุ้นเส้นนะ คะ เดือนนี้ด่า 2 คนนี้ฉ่ำมาก"
ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไป ล่าสุด วันนี้ (12 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Pavin Chachavalpongpun" หรือ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความแขวะ "แพรรี่" ว่า
"เห็นโพสต์นี้แล้วก็ต้องส่ายหัว ในขณะที่สงครามผลิตผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อินฟลูหลายคนอวดรายได้จากการโหมไฟชาตินิยมและความเกลียดชัง น่าจะคิดถึงหัวอกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้าง
ดิชั้นคิดว่า อินฟลูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดิชั้นไม่ได้เรียกร้องให้พวกเค้าเป็นนางงามสันติภาพ แต่อินฟลูที่มีผู้ตามจำนวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นๆ อินฟลูควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง และควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจ แต่นี่กลับกลายเป็นว่า คนตๅยมากขึ้น สามารถปั่นกระแสให้สูงต่อไปได้ พร้อมๆ กับตัวเลขในบัญชี"
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ "แพรรี่" ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กลับไปยังนายปวิน โดยมีใจความว่า
"หล่อนนี่คือไม่ด่าใครเลย ใช่ไหมคะ ปวิน หล่อนก็ด่าเกือบทุกคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับหล่อนเหมือนกันนั่นแหละค่ะ แล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกับดิฉัน ตรงที่ไม่เปิดให้ใคร เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของหล่อนเหมือนกัน
เอาจริงๆ แคปชั่นเนี่ย ดิฉันก็โพสต์เอาฮานะคะ เพราะปกติดิฉันก็ลงคอนเทนต์ทั่วไปทั้งให้ความรู้ทั้งสนุกสนาน ตลกโปกฮา แล้วก็มีรายได้จาก Facebook ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเดือนนี้ ดิฉันด่าอีวุ้นเส้นกับอีมาลีเยอะหน่อย แล้วก็ต้องด่ามัน จริงๆ แหล่ะค่ะ เพราะมันคืออาชญากรสงคราม มันคือเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ fake News ที่ปล่อยข่าวทั้งโกหกคนเขมรทั้งใส่ความประเทศซึ่งดิฉันเกิดและอาศัยอยู่ตอนนี้
คือก่อนจะเรียกร้องความสุภาพจากใคร เรียกร้องจากตัวหล่อนก่อนเลยค่ะ หรือหล่อนจะปฏิเสธว่าหล่อนไม่ใช่อินฟลู
ในหลายโพสต์ที่ดิฉันพยายามจะพูดถึงกรณีของการปะทะกัน ดิฉันพยายามจะพูดถึงประเด็นของผู้นำประเทศ ประเด็นของการพยายามรุกราน ประเด็นของการพยายามปกป้อง คนเขมรหลายคนเขายังออกมาพูดเพื่อประเทศของเขา ดิฉันก็ต้องพูดเพื่อประเทศของดิฉันค่ะ
ถ้าหล่อนจะมองว่าดิฉันเป็นชาตินิยม ดิฉันก็ไม่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดสวยหรูอะไรในการปฎิเสธหรอกนะคะ ดิฉันขอยอมรับอย่างเต็มหัวใจว่า ใช่ค่ะ เพราะดิฉันเป็นคนซึ่งมีประเทศให้อยู่อาศัยและโคตรเหง้าบรรพบุรุษดิฉันก็อยู่ตรงนี้
มีหลายโพสต์ที่ดิฉันช่วยนำเสนอแง่มุมของความเห็นใจ เช่นการอย่าทำร้ายคนงานเขมรที่เข้ามาทำงานในประเทศของเรา แต่หล่อนก็ไม่เลือกเอาไปแขวน
ขี้เกียจพูดกับหล่อนล่ะ แต่ดิฉันชอบคอมเม้นต์นี้ขออนุญาตแปะไว้ให้หล่อนอ่านก็แล้วกัน เวลาที่อาจารย์ด่าคนอื่น ก็ด่าฉ่ำเหมือนกันนะ แพรี่เขาไม่ได้บูลลี่ ประชาชนชาวเขมรซักหน่อย เขาด่าฮุนเซ็นกับมาลี (ตัวบุคคล) ใครก็ด่าทั้งนั้นล่ะ เขาเกลียดเขาก็ด่า การด่าวุ้นเส้น ไม่ได้เท่ากับ บูลลี่เกลียดคนเขมรหนิ ต่อให้เป็นทรัมป์ ปูติน เนทันยาฮู คนไทยด่าหมดนั่นล่ะถ้าได้เกลียด ว่ามั้ยล่ะ
คงไม่ต้องให้อธิบายมั้ง ว่าทำไมถึงเกลียด อาจารย์ก็โลกสวยดี คนเขมรโดนวุ้นเส้นฝัง สมองให้เกลียดไทยตั้งแต่สมัยใหนแล้ว มันก็ต้องมีกระตุกสติกันบ้างล่ะ หรือจะต้องเอาแบบอาจารย์ ?
ไทยต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ตอบโต้ ถึงแม้เขาจะทำผิดหลักมนุษยชน ยิงพลเรือนประเทศอื่น อย่าไปด่าบูลลี่ประเทศอื่น ถึงแม้เขาจะหาเรื่องยิงมั่วให้ฝั่งเขาเล่นปัั่นข่าวเฟคไปเรื่อย ไม่ด่าไม่บลูลี่ ด่าบูลลี่แต่คนไทยด้วยกันเองก็พอ ถึงจะประเสริฐ
จะเอาแบบนี้จริงๆเหรอ "