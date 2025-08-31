ตื่นเต้นมว๊าก! ชาวเน็ตขุด 7 ปีก่อน พานทองแท้พร้อมลงการเมือง หลังแพทองธารพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

หลังจากที่น้องสาวสุดท้อง แพทองธาร ชินวัตร หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีคลิปเสียงฮุน เซน ล่าสุดชาวเน็ตขุดข่าวปี 2561 พานทองแท้ ชินวัตร ลั่น "พร้อมลงการเมืองตั้งแต่เกิดเป็นลูกทักษิณ" ทำคนไทยตื่นเต้นมว๊ากๆ
วันนี้ (31 ส.ค.) จากกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฐานมีลักษณะไม่รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิ รักษาผลประโยชน์ประเทศ ถือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศ กรณีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งศาลเห็นว่าแม้ไม่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพราะไม่ปรากฎข้อเท็จจริงที่ น.ส.แพทองธาร ตอบรับข้อเรียกร้องของนายฮุน เซน แต่การสนทนาไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แสดงความอ่อนแอทางการเมือง เปิดช่องให้กัมพูชาแทรกแซงกิจการภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการลดการวิพากษ์วิจารณ์และมุ่งรักษาคะแนนนิยมตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงความมั่นคง ขาดความรอบคอบไม่ระมัดระวัง เสื่อมเสียเกียรติภูมิประเทศ
ล่าสุด มีชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าจาก เฟซบุ๊ก PPTV HD 36 ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ที่นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 โดยระบุข้อความของนายพานทองแท้ ชินวัตร ลูกชายของนายทักษิณ ชินวัตร และพี่ชายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "งานการเมืองผมพร้อมตั้งแต่เกิดเป็นลูกทักษิณ ชินวัตร" โดยมีชาวเน็ตวิจารณ์ดังนี้
"ถึงตานายแล้วหรอแฟรงเฟิร์ต"
"ผมตื่นเต้นมว๊ากๆ เลยครับ"
"ตีกว่าน้องสาวคือ ขยันตอบ"
"ดูทรงแล้ว..อาจจะยังน๊าาาา"
"ฉันไม่พร้อมรับคุณเข้าการเมืองไทยจ้า ไปรักษาอาการตกใจสั่นตาค้างก่อนเนาะ และไปดูแลพ่อและดูแลครอบครัวก่อน"
"ถ้าจะไม่มาวุ่นวายหรือมายุ่งอีกเลยจะขอบคุณมากครับ"
"ได้ดีดทั่วบ้านทั่วเมือง"
"หลอนทั้งประเทศ555"
สำหรับนายพานทองแท้ ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2522 เป็นบุตรชายคนรองของนายทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เกิดที่เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา การศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิไทยคม และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นกรรมการ บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด เจ้าของโรงแรมโรสวู้ด แบงคอก ถนนสุขุมวิท ร่วมกับ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายอุดมศักดิ์ โง้วศิริ และนางกาญจนาภา หงษ์เหิน สมรสกับนางณัฐฐิญา ปวงคำ ผู้บริหารโรงแรมเอสซีปาร์ค มีบุตรด้วยกัน 2 คน
ก่อนหน้านี้นายพานทองแท้เคยประกอบธุรกิจหลายอย่าง ได้แก่ สตูดิโอถ่ายภาพ ขายปลีกโทรศัพท์มือถือ บริษัทโฆษณา ธุรกิจบันเทิง และสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี แต่ปัจจุบันเลิกกิจการไปหมดแล้ว