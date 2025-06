เตรียมเปิดตัว! HONOR 400 Series สมาร์ตโฟนสเปคเรือธง ครั้งแรกของโลก ที่อัดแน่น AI มากกว่า 40 ตัว ชูจุดเด่นกล้อง 200MP Ultra-clear Advance AI เปิดราคา 16 มิ.ย.นี้

ออเนอร์ (HONOR) ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เตรียมเปิดตัว HONOR 400 Series อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ “Advance AI Portrait Master” สมาร์ตโฟนเรือธงระดับเริ่มต้นที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์พรีเมียม โดดเด่นด้วยกล้องถ่ายภาพเหนือชั้น 200MP Ultra-clear Advance AI และ Creative Advance AI Editing ที่ให้มามากกว่า 40 ตัว พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำอย่าง AI Image to VDO ที่สามารถเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอเจ้าแรกของโลก ช่วยเพิ่มความสนุกในการการถ่ายภาพ สร้างสรรค์คอนเทนต์ และเติมเต็มจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพ HONOR 400 Series มาพร้อมแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนความจุสูง 6,000mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน พร้อมรองรับ 100W HONOR Wired SuperCharge และ 50W HONOR Wireless SuperCharge สำหรับการชาร์จที่รวดเร็วทันใจทุกสถานการณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์ คอนเทนต์เมกเกอร์ และผู้ที่หลงใหลในการถ่ายภาพ เตรียมเปิดตัวพร้อมประกาศราคาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยจะเปิดให้พรีออเดอร์ระหว่างวันที่ 17 – 27 มิถุนายน 2568 พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งของแถมและโปรโมชันสุดคุ้ม และจะเริ่มวางจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไปสำหรับ HONOR 400 Series หัวใจสำคัญคือกล้อง 200MP Ultra-clear Advance AI ที่ให้ความคมชัดระดับสูง และรองรับการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์อย่างเหนือชั้น พร้อมด้วยฟีเจอร์ Creative Advance AI Editing ที่อัดแน่นด้วยเครื่องมือสุดแอดวานซ์กว่า 40 ฟีเจอร์ในการปรับแต่งภาพแบบมืออาชีพ และยังเป็นเจ้าแรกของโลกที่มาพร้อม AI Image to VDO ที่สามารถแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างน่าทึ่ง ตอบโจทย์การสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตามองคือ Harcourt Portrait Mode ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสตูดิโอถ่ายภาพระดับตำนาน Studio Harcourt จากฝรั่งเศส โดยผู้ใช้สามารถเลือกถ่ายภาพบุคคลได้ถึง 3 สไตล์ที่แตกต่าง ได้แก่ Harcourt Vibrant ภาพพอร์เทรตสีสดที่เน้นรายละเอียดคมชัด Harcourt Color สีสันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ และ Harcourt Classic ภาพขาวดำสไตล์คลาสสิกเหนือกาลเวลา ผสานการจัดแสงและเงาอย่างประณีต เพื่อมอบประสบการณ์ถ่ายภาพพอร์เทรตคุณภาพระดับสตูดิโอในมือคุณไม่เพียงเท่านี้ HONOR 400 Series ยังมาพร้อมโหมดใหม่ล่าสุด Film Simulation Mode ที่ใช้ AI วิเคราะห์แสงและรายละเอียดของวัตถุในเฟรมอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบภาพยนตร์ที่สื่ออารมณ์ของภาพได้อย่างลึกซึ้ง ในด้านการใช้งาน สมาร์ตโฟนรุ่นนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนความจุสูงถึง 6,000mAh รองรับ 100W HONOR Wired SuperCharge และ 50W HONOR Wireless SuperCharge มอบพลังงานยาวนานและชาร์จเร็วทันใจ ตอบโจทย์การใช้งานที่ต่อเนื่องไม่สะดุดที่สุดของความพิเศษคือการกลับมาของ “อิงฟ้า วราหะ” ในฐานะ HONOR’s Friend ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หลังจากประสบความสำเร็จใน HONOR 200 Series โดยในครั้งนี้ อิงฟ้า ได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ถ่ายทอดประสบการณ์ใช้งาน HONOR 400 Series ในมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจ ทันสมัย และเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ สะท้อนภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งและความโดดเด่นของ HONOR ได้อย่างชัดเจนห้ามพลาด! ร่วมเปิดโลกการถ่ายภาพและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน! กับ HONOR 400 Series พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 ณ โซน Parade ชั้น B1 โครงการ One Bangkok ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หรือรับชมบรรยากาศการเปิดตัวแบบสด ๆ ได้ทาง Facebook Page และ YouTube HONOR Thailand ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.honor.com/th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก HONOR Thailand