เทควันโด เตรียมคัดตัวจอมเตะทีมชาติ เฟ้นยอดนักกีฬาสู้ศึกใหญ่นานาชาติ ปี 2569

"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมเรียกตัวนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี และรุ่นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว : 1 เป็นนักกีฬาในรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2552-2554), 2 เป็นนักกีฬาในรุ่นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ พ.ศ.2551), 3 มี Thailand Ranking อันดับที่ 1-4 (คะแนน ณ วันที่ 31 ม.ค.2569), 4 เป็นนักกีฬาที่มีคุณวุฒิทางเทควันโดสายดำ และ 5 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้ 5.1 การแข่งขัน GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ประเภทต่อสู้, 5.2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 5.3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40
สำหรับกำหนดการคัดเลือกตัว : วันที่ 2 ก.พ.69 เวลา 18.00 น. นักกีฬาฬาทุกคนชั่งน้ำหนัก และวันที่ 3-5 ก.พ.69 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นักกีฬารางานตัวและคัดเลือกตัว
ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอให้นักกีฬาที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครผ่านระบบ TMS ตั้งแต่วันที่ 7-30 ม.ค.69 และมารายงานตัว ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามกำหนดการข้างต้น โดยขอให้นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกตัวทุกคนแต่กายด้วยชุดเทควันโด และนำอุปกรณ์ส่วนตัว และถุงเท้าไฟฟ้า KPNP (K2) มาด้วย
อนึ่ง สำหรับเหรียญทอง ในรายการที่กำหนด เฉพาะรุ่นอายุและน้ำหนัก เยาวชนและประชาชนเท่านนั้น (ได้เหรียญทองรุ่นไหนมีสิทธิ์คัดตัวรุ่นนั้น, การโอนย้ายคะแนนจากการเปลี่ยนรุ่นอายุ ให้ถือว่าการคัดตัวนักกีฬารายการนี้เป็นรายการแรก ตามระเบียบ Thailand Ranking BYLAW - JAN 2025 หมวด 4 ข้อ 7.3 (คะแนนจะขึ้นโชว์วันที่ 31 ม.ค.2569), ได้สิทธิ์คัดรุ่นใดแล้วก็ต้องคัดรุ่นนั้น ไม่สามารถย้ายรุ่นได้ และการชั่งน้ำหนักอนุญาตให้น้ำหนักเกินได้ 2 กก.
"ในปีนี้สมาคมกีฬาเทควันโดฯ มีแมตช์แข่งขันสำคัญๆ ทั้งในประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติ ที่จะต้องส่งนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมหลายรายการ อาทิ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค.69, ยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล วันที่ 31 ต.ค.-14 พ.ย.69 และเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย วันที่ 28 พ.ย.-7 ธ.ค.69 นอกจากนี้ยังมีชิงแชมป์เอเชีย, ชิงแชมป์โลก และรายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ที่จะเป็นสังเวียนเก็บสะสมคะแนนเพื่อกรุยทางสู่โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญ มีความเข้มข้นอย่างมาก ซึ่งสมาคมฯ จะพยายามทำผลงานในทุกระดับให้ออกมาดีที่สุดด้วย" บิ๊กเอ กล่าว