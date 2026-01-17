"ทยา"นำคณะส.พิกเคิลบอลขอบคุณผู้ว่าฯกกท. โชว์ผลงานทัพไทยคว้าท็อป8ศึกระดับโลกที่จีน

นางทยา ทีปสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.หัวหมาก เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ประกาศรับรองจัดตั้งให้เป็น "สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล" อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่ม ไทยแลนด์ พิกเคิลบอล แชมเปี้ยนชิพ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากีฬาพิกเคิลบอลในประเทศไทยให้สู่มาตรฐานสากล
ในการเข้าพบครั้งนี้ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล ได้รายงานภารกิจสำคัญของสมาคมฯ โดยผลงานล่าสุดได้คัดเลือกส่งตัวแทนนักกีฬาพิกเคิลบอลทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการ "หลี่หนิง คัพ ไชน่า อาเซียน พิกเคิลบอล โอเพ่น" ที่ประเทศจีน เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งนักกีฬาไทยสร้างปรากฏการณ์ ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม นอกจากนั้นทีมไทยเป็นเพียงทีมเดียวที่ก้าวขึ้นไปยืนเคียงข้างทีมจากประเทศจีน ในรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่จับตามองในวงการพิกเคิลบอลระดับสากล
นางทยากล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การส่งนักกีฬาไปแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ทำให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้เทคนิค และรูปแบบการเล่นระดับมืออาชีพ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการคัดตัวนักกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักกีฬาจากทุกสังกัดที่มีฝีมือ และมีความมุ่งมั่น ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิโดยไม่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์
"สมาคมฯจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกีฬาพิกเคิลบอลในประเทศไทย ทั้งในการขยายฐานผู้เล่น พัฒนาระบบการฝึกซ้อม และการจัดเตรียมแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยในสนามระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาพิกเคิลบอลไทยให้เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้เป็นประจักษ์ในเวทีสากลมากยิ่งขึ้น" นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล กล่าว