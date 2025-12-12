ปารากวัย-ชิลี คู่แข่งไทย เสนอตัวจัดยูธโอลิมปิก 2030

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีแผนจับมือเสนอตัวจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2036 ขณะที่ ไอโอซี เริ่มกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิก เยาวชน หรือ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 แล้ว เตรียมเชิญ 3 เมือง ได้แก่ เมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย และเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี ที่ต่างมีศักยภาพ มาพูดคุยรายละเอียด ก่อนเลือกเพียงเมืองเดียว กลางปี 2026
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เปิดเผยว่า ในเวลานี้ ไอโอซี ได้เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ฤดูร้อน ปี 2030 แล้ว โดยเตรียมเชิญ 3 เมือง ได้แก่ เมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย และเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี ที่ต่างมีศักยภาพ มาพูดคุยรายละเอียดร่วมกัน
ไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวต่อว่า ไอโอซี มีหลักในการพิจารณาความพร้อมที่สำคัญ คือ แผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ต้องสอดคล้องกับแผนระยะยาวระดับท้องถิ่นและระดับชาติสำหรับการพัฒนากีฬา การศึกษา และสุขภาพ เพื่อมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างแก่ชุมชน จากนั้นจะมีการเลือกเพียงเมืองเดียวที่พร้อมที่สุด ที่จะรับหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ปี 2030 ในช่วงกลางปี 2026
สำหรับมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ปี 2026 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายนปีหน้า ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล โดยการแข่งขันครั้งนี้ ถูกเลื่อนมาจากปี 2022 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นอกจากนี้ คุณหญิงปัทมา กล่าวเพิ่มเติมว่า แพทริค เกรกอริโอ ประธานคณะกรรมการกีฬาฟิลิปปินส์ และ เอริค โทฮีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาอินโดนีเซีย ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2036 เพื่อนำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากกว่า 700 ล้านคน
โดยแนวคิดนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการระดมความคิดและตั้งเป้าหมายไว้ จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่ง โทฮีร์ มีแผนที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในการประชุมรัฐมนตรีกีฬา ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ส่วน เกรกอริโอ กล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างไม่เป็นทางการต่อประธานาธิบดีมาร์กอสของฟิลิปปินส์ และ แบมโบล โทเลนติโน ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฟิลิปปินส์ แล้ว และได้รับการตอบรับในเชิงบวก