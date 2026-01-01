xs
มหกรรมกีฬาใหญ่อัดแน่น โปรแกรมแข่งขันตลอดปี 2569 เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกฤดูหนาว ยูธโอลิมปิกเกมส์

เปิดโปรแกรมแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ตลอดปี 2569 มหกรรมกีฬาใหญ่อัดแน่น รอทัพไทยสร้างชื่อ โดยเฉพาะศึกเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. หวังเตรียมทีมเต็มที่ เล็งเก็บตัว 6 เดือน เป้าเหรียญทองไม่ต่ำกว่า 12 เหรียญ สร้างผลงานปูทางสู่โอลิมปิก แอลเอ 2028 ด้านทัพเยาวชนไทยเตรียมลุยยูธโอลิมปิกเกมส์ ที่เซเนกัล นอกจากนี้ยังมี โอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว ที่อิตาลี, เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ที่ซาอุดีอาระเบีย และเอเชียนบีชเกมส์ ที่จีน ให้ทัพนักกีฬาไทยได้ลุยพิสูจน์ฝีมือ

ภายหลังทัพนักกีฬาไทยเสร็จสิ้นภารกิจในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 พร้อมกับความสำเร็จในการครองเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 14 ด้วยการคว้า 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 113 เหรียญทองแดง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า ตนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และขอให้กำลังใจทุกสมาคม รวมถึงนักกีฬาทุกคนในการมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพราะในปี 2569 ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่รออยู่ ซึ่ง กกท.พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ทุกสมาคมกีฬาและนักกีฬาทุกคน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลงานที่ดีต่อไป

สำหรับปี 2569 มีมหกรรมกีฬาหลักหลายรายการ ประเดิมด้วย อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20-26 มกราคม 2569, โอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 25 ที่มิลาน-คอร์ติน่า อิตาลี วันที่ 6-22 กุมภาพันธ์ 2569, เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22-30 เมษายน 2569, เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่นาโกย่า ญี่ปุ่น วันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569, เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่นาโกย่า ญี่ปุ่น วันที่ 18-24 ตุลาคม 2569, ยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ดาการ์ เซเนกัล วันที่ 31 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2569 และ เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ริยาด ซาอุดีอาระเบีย วันที่ 28 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2569

“ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ญี่ปุ่น เป็นรายการสำคัญซึ่งเราจะต้องเตรียมทัพนักกีฬาชุดใหญ่เข้าร่วมและหวังที่จะต่อยอดผลงานจากศึกซีเกมส์ไปให้ได้ เพื่อเป็นการปูทางไปสู่โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่แอลเอ สหรัฐอเมริกา ด้วย คาดว่าแผนในการเก็บตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละสมาคมกีฬา แต่เรายืนยันว่าจะเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ และมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา, โภชนาการ, จิตวิทยา และด้านอื่น ๆ เข้ามาช่วยเตรียมทีมอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์และพร้อมที่สุด ส่วนเป้าหมายนั้นจะต้องได้เหรียญไม่ต่ำกว่าครั้งที่ 19 ที่หางโจว ที่ได้มา 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง” ดร.ก้องศักด กล่าว







ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.
