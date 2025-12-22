ประธานพาราฯชวนร่วมเชียร์ทัพไทยสู้อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ที่โคราช

ร.ท. ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ร.ท. ณัยณพ เปิดเผยว่า “ผมได้ให้กำลังใจนักกีฬาอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด โดยนักกีฬาทุกคนถือเป็นตัวแทนของประเทศ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้”
สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ 2026 ถือเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันในรูปแบบ แซงชั่น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ จักรยาน กรีฑา และยกน้ำหนัก
การแข่งขันครั้งนี้จะมีการชิงชัยรวม 477 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา ครอบคลุมกีฬาคนพิการหลากหลายประเภท สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมพลังใจให้กับนักกีฬาพาราทีมชาติไทย