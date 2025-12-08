มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี จัดกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ แชริตี้” ครั้งที่ 6 ระดมทุนช่วยศิริราชฯ-พัฒนาโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี สานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ แชริตี้” (CBF Golf Charity) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 ณ สนามโรบินวู้ดส์ กอล์ฟ คลับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก สันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และอดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกอล์ฟไทย เป็นประธานในการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
ภายในงาน เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ จีรานุช ภิรมย์ภักดี, ณัยณพ ภิรมย์ภักดี, สุนิษฐ์ สก๊อต และม.ล.พงษ์พัฒนเดช ดิศกุล ได้ต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนทุกท่าน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั่ง อาทิ ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, วุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ และ พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ สมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับห้องปฏิบัติการ CAR T-Cell โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาเซลล์ภูมิคุ้มกัน สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ด้านการศึกษา สานต่อ “โครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปีที่ 3” ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ปรับปรุงอาคารเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น อาทิ ชุดนักเรียน รองเท้า ที่นอนเด็ก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ และสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและพัฒนาสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข โดยการบริจาคเงินเพื่อสร้างและพัฒนาสถานพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา พัฒนาชีวิตและครอบครัว เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม