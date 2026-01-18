xs
“สายสุนีย์” จุดไฟคบเพลิง “ประวัติ” ถือธงไตรรงค์นำทัพไทย ศิลปินดังร่วมสร้างสีสันเปิดอาเซียนพาราเกมส์

ไทยเตรียมจัดเต็มโชว์สุดอลังการ แสง สี เสียง พร้อมยกทัพศิลปินดัง นำโดย สุนารี ราชสีมา, อาภาพร นครสวรรค์, มิลลิ, เก่ง ธชย และ แก้ม เดอะสตาร์ ร่วมสร้างสีสันและความประทับใจในพิธีเปิดกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 20 มกราคม 2569 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ ทำหน้าที่จุดไฟคบเพลิงเปิดการแข่งขัน ส่วน ประวัติ วะโฮรัมย์ ถือธงไตรรงค์ นำทัพไทย เข้าสนาม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 20 มกราคม 2569 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถึงขณะนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้กับคณะนักกีฬาทุกชาติ โดย กกท. รวมถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ได้นำข้อดี รวมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปลายปี 2568 มาศึกษา แก้ไขและปรับปรุง เพื่อทำให้พิธีเปิดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนการชิงชัยอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ฯ โดยในพิธีเปิดการแข่งขันประเทศไทยและเจ้าภาพจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดเต็มแสง สี เสียง ผ่านการแสดงที่จะนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยออกสู่สายตาอาเซียนและทั่วโลก ด้วยการแสดง 3 ชุดเพื่อต้อนรับคณะนักกีฬาจากอาเซียน ประกอบด้วยการแสดงชุดที่ 1 “บทประสานแห่งหัวใจ” ชุดที่ 2 “ฮาร์ทบีท อีสาน ป๊อป” และชุดที่ 3 “จังหวะหัวใจแห่งความฝัน”

นอกจากนี้ ยังมีศิลปินชื่อดังระดับประเทศ นำโดย 2 ศิลปินลูกทุ่ง สุนารี ราชสีมา และ อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมด้วย “มิลลิ” ดนุภา คณาธีรกุล แรปเปอร์สาว, “เก่ง ธชย” ธชย ประทุมวรรณ จากเวทีเดอะวอยซ์ และ “แก้ม เดอะสตาร์” หรือ “แก้ม” วิชญาณี เปียกลิ่น จะร่วมสร้างสีสันด้วย ในขณะที่การเดินพาเหรดนักกีฬา ประวัติ วะโฮรัมย์ ยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง เจ้าของ 7 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ จะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม

ขณะที่ไฮไลต์สำคัญในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 คือขบวนวิ่งคบเพลิง จะมี “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง จากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, พนม ลักษณะพริ้ม นักกีฬาว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, “ลูกเกด” อรวรรณ ไกรสิงห์ นักกีฬากรีฑา จากสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมขบวนวิ่งคบเพลิง ก่อนส่งให้ ”แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เจ้าของ 5 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ (3 เหรียญทองประวัติศาสตร์จากฟันดาบ 3 ประเภท ฟอยล์-เอเป้-เซเบอร์ ในพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024) วิ่งคบเพลิงเป็นคนสุดท้ายและทำหน้าที่จุดไฟในกระถางคบเพลิงเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 มกราคม 2569 แฟนกีฬาเข้าชมได้ทั้งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36, NBT และ T Sports 7 ส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทาง TrueVision Now เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

