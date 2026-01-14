“พงศกร แปยอ” ทางสะดวก ล่าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง ศึกอาเซียนพาราเกมส์

“กร” พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย พร้อมเต็มพิกัด หวังคว้าเหรียญทองศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เผยความได้เปรียบแข่งขันในบ้านในสนามที่ฝึกซ้อมประจำ จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่ ชี้ทางโล่งหลังในคลาสตัวเองไม่มีคู่แข่งน่ากลัว ชวนแฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันติดตามเชียร์ทัพพาราไทย
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายในการไล่ล่าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 หลังจากที่ทัพไทยทำได้ครั้งล่าสุดในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2558
ในส่วนของ “กร” พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ประเภท T53 วัย 29 ปี เจ้าของ 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 3 สมัย ปี 2016, 2020 และ 2024 เปิดเผยว่า การทำศึกอาเซียนพาราเกมส์ในบ้าน ทุกคนต้องใส่เต็มที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้แข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ที่ทีมวีลแชร์เรซซิ่งไทยซ้อมเป็นประจำถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยกับสนามแข่งขัน และที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มาอย่างต่อเนื่อง
นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมส์ กล่าวต่อว่า ในการแข่งขันกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2025 “World Ability Sports Games 2025” ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2568 ตนเหมือนได้ไปแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เพราะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาชิงชัยและมีความเข้มข้นมาก ทำให้นักกีฬาไทยทุกคนได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่มีค่า ในขณะที่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ คู่แข่งในคลาสของตนนั้นจากสถิติที่ทำได้ ยังไม่มีนักกีฬาชาติไหนที่น่ากลัว ทำให้ตนและนักกีฬาทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และหวังที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุด
“ฝากแฟน ๆ กีฬาชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนและติดตามเชียร์พวกเรา คนที่กำลังท้อแท้ก็หวังว่าการชมและเชียร์อาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน” พงศกร กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 บรรจุกีฬาแข่งขัน 19 ชนิด ได้แก่ กรีฑา, ยิงธนู, แบดมินตัน, ฟุตบอล 5 คน, บอคเซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, ยูโด, ยกน้ำหนัก, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลนั่ง, ยิงปืน, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส และโบว์ลิ่ง ชิงชัยรวม 493 เหรียญทอง