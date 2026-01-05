ฟุตบอลคนตาบอดไทยมั่นใจป้องกันแชมป์อาเซียนพาราเกมส์สมัย 3 เล็งเป้าคว้าตั๋วพาราลิมปิก 2028

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย แชมป์เก่าอาเซียนพาราเกมส์ ล่าสุดอยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ที่เอมพันธ์ สปอร์ต จังหวัดนนทบุรี โดยทีมนักกีฬามีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันแชมป์อาเซียนพาราเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ได้ส่งทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยไปเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องที่ประเทศอาร์เจนตินา เป็นระยะเวลา 45 วัน พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Copa Tango Cup 2025 ซึ่งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเยอรมนี ทีมอันดับ 2 ของทวีปยุโรป และทีมชาติฝรั่งเศส แชมป์พาราลิมปิกเกมส์ 2024 ส่งผลให้เป้าหมายของทีมในระยะยาวมุ่งไปที่การคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2028"
สำหรับโปรแกรมสำคัญในปี 2569 ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขัน 2026 IBSA Men’s Blind Football Asian Championship Division 1 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17–26 เมษายน 2569 โดยทีมแชมป์จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ส่วนทีมอันดับ 1–3 จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลก ที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล และทีมอันดับ 1–6 จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดในมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ สนามฟุตบอลภายในสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 4 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ลาว และเมียนมา
รายชื่อนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ได้แก่ ผู้รักษาประตู พรชัย กสิกรอุดมไพศาล, พิชิตชัย สมบูรณ์ศักดิ์, กองหลัง ประครอง บัวใหญ่ กัปตันทีม, กิตติธัช วิมลวรรณ์, ศตายุ วันนิตย์, กองกลาง สมชาย มากอง, สุริยะ ยิ่งชูรส, ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ และกองหน้า วันชนะ ประดับศรี, กิตติกร บัวดี