"แม็กซิมัส" โค่นเต็ง 1 ทะยานชิง หวดบางกอกฯ ลุ้นคว้าแชมป์เอทีพี ชาลเลนเจอร์ที่ 2

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 2 ระดับชาลเลนเจอร์ 75 ชิงเงินรางวัลรวม 107,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,395,110 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569
"แม็กซิ" แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 21 ปี มือ 378 ของโลก ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ โดยพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรอง ริโอะ โนกุจิ หนุ่มญี่ปุ่น วัย 27 ปี ดีกรีแชมป์บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 1 เมื่อพ่ายในเซตแรก แต่แม็กซิมัสยังสวมหัวใจนักสู้ จนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปในที่สุด
สรุป แม็กซิมัส ซึ่งเป็นมือไวลด์การ์ด สามารถตัดเชือกชนะ ริโอะ โนกุจิ มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 246 ของโลก 2-1 เซต 4-6, 6-1 และ 6-2 ในเวลาแข่งขันรวม 2 ชั่วโมง 24 นาที ส่งผลให้ แม็กซิมัส ทะยานเข้าไปชิงชนะเลิศกับ พอล มาร์ติน ทิฟฟอน จากสเปน มือ 373 ของโลก ที่รอบรองฯ เอาชนะ ทิโมเฟย์ สกาตอฟ จากคาซัคสถาน มือ 195 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-4
ทั้งนี้ นับเป็นการลุ้นแชมป์เอทีพี ชาลเลนเจอร์ รายการที่ 2 ของแม็กซิมัส หลังจากได้แชมป์แรกมาแล้ว ในศึกเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ 50 รายการ "โกตดิวัวร์ โอเพ่น 1" ที่ไอวอรีโคสต์ เมื่อเดือน เม.ย. 2568
ขณะที่ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ อนิรุธ จันดราเสการ จากอินเดีย และ ทาเครุ ยูซึกิ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ เอาชนะ อาร์เธอร์ เรย์มอนด์ และ ลูกา ซานเชซ คู่จากฝรั่งเศส 2-0 เซต 7-6(4) และ 7-6(3)
คู่ของ อนิรุธ และ ทาเครุ จะชิงชนะเลิศกับ เอ็น ศรีราม บาลาจี จากอินเดีย และ นีล โอเบอร์ไลท์เนอร์ จากออสเตรีย คู่มือวาง 1 ของรายการ ซึ่งได้ชนะผ่านคู่ของ แม็กซิมัส และ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล โดย แม็กซิมัส ได้แจ้งถอนตัวก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น เนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้าย
ด้านผลเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (2) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,903,800 บาท ที่สนามเดียวกัน มีผลดังนี้
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ลิซ่า ปิกาโต้ (3-อิตาลี) ชนะ เมอิ ยามากุจิ (6-ญี่ปุ่น) 6-3, 2-6 และ 6-2 ฮิโรมิ อาเบะ (ญี่ปุ่น) ชนะ เคียวกะ โอคามูระ (ญี่ปุ่น) 7-5, 6-2 เทียน ฟางหราน (จีน) ชนะ นัตสึมิ คาวากุจิ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-0 เอคาเทรินา มาคลาโควา ชนะ ฮายุ คิโนชิตะ (ญี่ปุ่น) 3-6, 6-3 และ 6-4