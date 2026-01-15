เทนนิสไทยตั้ง “ภราดร” กัปตันทีมเดวิสคัพนำทัพลุยเพลย์ออฟกับเปอร์โตริโก

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม หรือ "บิ๊กสุชัย" นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟ ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2569 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากอันดับโลก ณ วันที่ 12 ม.ค. 2569 ดังนี้
1.นายแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ (แม็กซิ) 2.นายกษิดิศ สำเร็จ (บูม) 3.นายภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (แมงปอ) 4.นายวิชยา ตรงเจริญชัยกุล (จูเนียร์) โดยทั้ง 4 คนนี้ พิจารณาจากอันดับโลกในประเภทเดี่ยว และ 5.นายปรัชญา อิสโร (ณัฐ) พิจารณาจากอันดับโลกในประเภทคู่
ในส่วนคณะเจ้าหน้าที่นั้น "ผู้พันหลอด" พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมอีกสมัย ร่วมด้วย "ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก เป็นกัปตันทีม ในขณะที่ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ เป็นผู้ฝึกสอน, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เป็นเจ้าหน้าที่ทีม และเทรนเนอร์
นายกเทนนิสไทย กล่าวว่า นักกีฬาชุดนี้เกือบทั้งทีมเป็นชุดที่คว้าแชมป์ รายการ "2025 เดวิสคัพ" โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 3 ที่เมืองบั๊กนิญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2568 และยังได้สิทธิ์แข่งขัน เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟ ซึ่งจะพบกับ ทีมเปอร์โตริโก ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2569 ดังกล่าวข้างต้น
"ตอนนี้ทั้ง 5 คน อยู่ระหว่างแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ ในบ้านเรา นอกจากได้ลุ้นทำผลงาน ยังได้ลับฝีมือกับนักหวดมือดีของโลกอีกด้วย ส่วนเรื่องโอกาสและความหวังของทีมเดวิสคัพไทยนั้น ช่วงใกล้แข่ง จะประเมินความพร้อมของนักกีฬาและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ" บิ๊กสุชัย กล่าวทิ้งท้าย
