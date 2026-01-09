"มนัญชญา" คว้าชัยลุยต่อรอบตัดเชือกหวดไอทีเอฟเวิลด์บายเอสเอที

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท ที่สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569
"ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว นักหวดไทยวัย 23 ปี ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศ มนัญชญา ซึ่งเป็นมือ 241 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะปราบ ซากุระ โฮโซกิ สาวญี่ปุ่น มือ 315 ของโลก ลงได้สำเร็จ โดย มนัญชญา เอาชนะด้วยสกอร์ 7-5 ทั้งสองเซต
ในรอบรองชนะเลิศ มนัญชญา จะตัดเชือกกับ ไนก์ธา เบนส์ นักหวดสาววัย 28 ปี จากสหราชอาณาจักร มือ 452 ของโลก ที่เอาชนะ ซาระ ไซโตะ จากญี่ปุ่น มือ 268 ของโลก ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-1 และ 6-4
สำหรับผลคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ลิซ่า ปิกาโต้ (อิตาลี) ชนะ สหจา ยามาลาปัลลี (อินเดีย) 6-4, 7-5, ยูกิ นาอิโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ โปโลนา เฮอร์ค็อก (สโลวีเนีย) 6-2, 6-4
ด้านเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 1 ระดับชาลเลนเจอร์ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,004,030 บาท ที่สนามเดียวกัน ได้คู่ชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไฮไลท์อยู่ที่ มาเร็ค เกนเกล นักหวดจากสาธารณรัฐเช็ก มือ 415 ของโลก โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม โค่นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ซเดเน็ก โคลาร์ มือ 176 ของโลก จากสาธารณรัฐเช็กเช่นกัน โดยเอาชนะได้ทั้งสองเซต 6-2 และ 7-5 มาเร็ค เกนเกล ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ริโอะ โนกุจิ จากญี่ปุ่น มือ 227 ของโลก ที่ชนะ โจเอล ชวาเออร์ซเลอร์ จากออสเตรีย มือ 254 ของโลก 6-2 และ 6-2
