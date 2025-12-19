"บิ๊กสุชัย" มอบเงินล้าน ฉลองเทนนิสไทยเจ้าทองซีเกมส์

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขอชื่นชมในความพยายาม และแสดงความยินดีกับนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทุกคน รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชที่ได้ทำงานกันอย่างหนัก จนคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้ครองเจ้าเหรียญทองเทนนิสซีเกมส์ ครั้งที่ 33
"ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ ขอบคุณที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้สมาคมและประเทศไทย และแน่นอนว่า ผมพร้อมที่จะมอบรางวัลให้นักกีฬาตามที่ประกาศไว้ว่า คือเหรียญทองละ 1 ล้านบาท หรือประเภทละ 1 ล้านบาท โดยจะมอบให้แก่นักกีฬาในวันพุธที่ 24 ธ.ค.นี้" นายกเทนนิสไทย กล่าว