'สุธาสินี'เฉือน'อรวรรณ' 4-3 กวาดคนเดียว 3 ทองปิงปองซีเกมส์

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 เดินทางเข้าสู่การชิงชัยวันสุดท้าย ชิง 2 เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว แข่งกันในระบบชนะ 4 ใน 7 เกม
ทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่คว้าไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 เหรียญทอง จากประเภททีมหญิง และ หญิงคู่ สามารถทะลุเข้าชิงชนะเลิศได้ในวันสุดท้ายนี้ 1 ประเภทนั่นคือ หญิงเดี่ยว และเป็นการปะทะกันเองของคู่รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยที่เพิ่งรวมพลังกันคว้าเหรียญทองหญิงคู่ด้วยกันมา นั่นคือ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง ลูกเด้งสาวมือ 1 ของไทย มืออันดับ 73 ของโลก กับ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร รุ่นพี่มืออันดับ 98 ของโลก โดยนัดนี้ถือเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อปี 2021 ซึ่งแมตช์เมื่อ 4 ปีที่แล้วนั้นเป็นทางรุ่นน้อง ทิพย์ อรวรรณ เป็นฝ่ายคว้าเหรียญทองไปด้วยผลงานเอาชนะ 4-2 เกม
แม้ชื่อชั้นและอันดับโลกจะเริ่มเป็นรองรุ่นน้องร่วมทีมชาติแล้วแต่ หญิง สุธาสินี ก็ยังไว้ลายอดีตมือ 1 ประเทศ ตีสุดเหนียวแน่นก่อนเบียดเอาชนะ อรวรรณ ไปได้ในช่วงดิวซ์ 14-12 ขึ้นนำไปก่อน 1-0 เกม ถัดจากนั้นมาเป็นทาง อรวรรณ ที่งัดฟอร์มสุดแกร่ง บุกแหลกจนตบชนะรุ่นพี่ไปได้สามเกมรวด 11-5, 11-2 และ 11-7 แซงกลับมานำ 3-1 เกม เกมทำท่าว่าจะจบเพราะ อรวรรณต้องการอีกเพียงเกมเดียว แต่รุ่นพี่ร่วมชาติไม่ยอม พยายามตีในจุดที่ อรวรรณ ทำได้ไม่ดีจนสามารถเอาชนะได้สองเกมติดต่อกัน 11-6 และ 13-11 เสมอกัน 3-3 เกมแบบสุดมัน
เกมที่เจ็ด เกมตัดสิน ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มนำ ก่อนมาเสมอกันที่ 8-8 และแล้วก็เป็น หญิง สุธาสินี ที่นิ่งกว่า พลาดน้อยกว่า ตบทำคะแนนได้ 3 แต้มรวด เอาชนะไปในที่สุด 11-8 จบเกมการแข่งขัน สุธาสินี เสวตรบุตร ชนะ อรวรรณ พาระนัง 4-3 เกม (14-12, 5-11, 2-11, 7-11, 11-6, 13-11, 11-8) สุธาสินี คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้แก่ทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้อย่างยอดเยี่ยม
การคว้าเหรียญทองเหรียญนี้ของ สุธาสินี ถือเป็นเหรียญทองที่ 3 ของเจ้าตัวในซีเกมส์ครั้งนี้ หลังได้มาก่อนหน้านี้จากประเภททีมหญิงและหญิงคู่ ถือเป็นครั้งที่ 2 ของประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยที่มีนักกีฬาคว้าได้ 3 เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ หลังจากที่ ทิพย์ อรวรรณ เคยทำมาแล้วจาก 3 ประเภทเดียวกันเมื่อครั้งซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม ปี 2021 อีกทั้งยังเป็นการได้เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 2 ในชีวิตของ สุธาสินี หลังเคยคว้ามาได้ 1 ครั้งในซีเกมส์ปี 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ สรุปผลงานของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คว้ามาได้ทั้งหมด 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 ทองแดง
หลังการคว้าแชมป์ หญิง สุธาสินี เปิดเผยว่า ด้วยการที่ช่วงหลัง ตนแพ้น้องมา ทำให้เราทำการบ้านดีพอสมควร พยายามศึกษาวิดีโอว่า ทิพย์ ตีจุดไหนไม่ดี หรือ ควรให้ทิพย์เคลื่อนที่ไปฝั่งโฟร์ก่อนแล้วเราค่อยตีแบ็ค ประมาณนี้ ซึ่งจริงๆ ช่วงแรกตนเองตีเสียเยอะมาก จน ทิพย์ แทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แต้มจากตนไปเยอะ ช่วงหลังจึงพยายามตีให้เหนียวแน่นไว้ก่อน ถ้าถามว่าทำยังไงถึงกลับมาได้จากที่ตามหลัง 1-3 เกม ก็คงเป็นเพราะตนเองพยายามโฟกัสทีละลูก ไม่ได้ไปคิดเรื่องแพ้ชนะเลย แล้วก็ค่อยๆ ไล่มาเรื่อยๆ ใครได้ชมเกมในสนามน่าจะเห็นว่าตนส่งเสียงออกมาค่อนข้างดังหากทำแต้มได้ โดยเฉพาะช่วงเกมสุดท้าย นั่นก็เพราะตนเองรู้สึกกดดันมากรวมทั้งอยากแสดงอาการให้น้องเขาเห็นด้วยว่าเราก็ยังสู้อยู่ ไม่ได้ยอมแพ้ ส่วนน้ำตาที่ไหลออกมาหลังเอาชนะได้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจมากๆ หลังตัวเองสามารถไล่ตามหลังมาเอาชนะได้ เพราะตอนโดนนำ 1-3 นั้นคิดไว้แล้วว่า "ไม่รอดแน่ๆ"
"กับผลงาน 3 เหรียญทองของตัวเองครั้งในซีเกมส์นี้ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่า "แฮปปี้ค่ะ" โดยนี่เป็นการเข้าชิงหญิงเดี่ยวของตัวเองครั้งที่ 4 และเป็นการได้เหรียญทองครั้งที่ 2 หลังจากที่ทำได้เมื่อปี 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สำหรับ 3 เหรียญทองนี้ก็ขอมอบให้ครอบครัวที่เขามาเชียร์เราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ส่วนโปรแกรมแข่งขันหลังจากนี้คงเป็นปีหน้าเลย ก็มีเล่นลีกอาชีพที่ประเทศออสเตรีย และศึกชิงแชมป์โลกประเภททีมกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ของทีมชาติไทย" เจ้าของ 3 เหรียญทองปิงปองไทยกล่าว