ทีมลูกเด้งหญิงไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์ 3 สมัยติด

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิง ทัพนักตบลูกเด้งสาวไทย ดีกรีแชมป์ 2 สมัยหลังสุด ผ่านเข้ามาดวลกับ สิงคโปร์
คู่แรกไทยส่ง "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง มืออันดับ 73 ของโลก ดวลกับ แซร์ หลิน เคียน มืออันดับ 125 ของโลก ผลปรากฏว่า "ทิพย์" อรวรรณ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะ 3-0 เกม 14-12, 11-7, 11-8 ส่งให้ไทยขึ้นนำ 1-0 คู่
ต่อที่คู่สอง "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร มืออันดับ 98 ของโลก พบ เจิ้ง เจี้ยน มืออันดับ 37 ของโลก มืออันดับ 1 ของสิงคโปร์ โดยแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันสูสี ก่อนจะเป็น "หญิง" ที่พ่ายความแน่นอนของ เจิ้ง เจี้ยน 2-3 เกม เกม 9-11, 11-6, 11-13, 11-5, 7-11 ทำให้ สิงคโปร์ ตามตีเสมอเป็น 1-1 คู่
คู่สาม "แตงโม" ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน ที่ไม่ได้มีอันดับโลกแต่เล่นอาชีพอยู่กับสโมสรในทวีปยุโรป ลงสนามพบ ตาน จาว ยุน มืออันดับ 150 ของโลก ผลปรากฏว่า ผู้เล่นสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสไตล์รับ สร้างปัญหาให้กับนักตบลูกเด้งไทย ก่อนที่จะเป็น สิงคโปร์ ที่เอาชนะไป 3-1 เกม 11-1, 6-11, 15-13, 11-9 ทำให้ สิงคโปร์แซงไทย 2-1 คู่
คู่ที่สี่ ไทยส่ง "ทิพย์" อรวรรณ ลงมาดวลกับ เจิ้ง เจี้ยน มือหนึ่งสิงคโปร์ ซึ่งแฟนชาวไทยต้องลุ้นกันใจหายใจคว่ำ หลัง อรวรรณ โดน เจิ้ง เจี้ยน นำไปก่อน 2-1 เกม แต่สุดท้าย ทิพย์ ยังเรียกสมาธิกลับมาระเบิดฟอร์มเก่ง พลิกสถานการณ์กลับมาตบชนะ 3-2 อย่างสุดมัน 17-15, 7-11, 9-11, 11-4, 11-6 ช่วยทีมชาติไทยกลับมาเสมอ 2-2 คู่ ต้องตัดสินกันที่คู่สุดท้าย
มาถึงคู่ตัดสิน คู่ที่ห้า หญิง สุธาสินี ได้ลงมาแก้มือ พบกับ แซร์ หลิน เคียน ที่พ่ายมาในคู่แรกให้กับ อรวรรณ คู่ตัดสินสุดเดือด ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนมาเสมอกันที่ 2-2 เกม ก่อนที่เกมสุดท้ายปรากฎว่า หญิง สุธาสินี จะพิฆาตคู่แข่งด้วยสกอร์ 11-5 จบการแข่งขัน สุธาสินี ของไทย ชนะ แซร์ หลิน เคียน ของสิงคโปร์ 3-2 เกม (9-11, 11-8, 5-11, 11-7, 11-5) สรุปผลการแข่งขัน ทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติสิงคโปร์ 3-2 คู่ สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงกีฬาซีเกมส์ให้แก่ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 3 และเป็นการทำได้ 3 สมัยติดต่อกันอีกด้วย ขณะที่ผลงานประเภททีมชายของทัพลูกเด้งไทยนั้นจบที่อันดับ 3 ในรอบแบ่งกลุ่มบีอย่างน่าเสียดาย
หลังแข่งขัน "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง กล่าวว่า รู้สึกแฮปปี้ แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่หนักมาก จริงๆหนักมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้ว พอมาอยู่ในเกมมันก็มีความเครียด ความกดดัน เพราะเราแชมป์เก่าด้วย เราก็มีความอยากป้องกันแชมป์เอาให้ได้ไว้ด้วย ซึ่งครั้งนี้แข่งในบ้าน มีแฟนกีฬาเข้ามาเชียร์เยอะมาก ทำให้มีแรงกำลังใจฮึกเหิมขึ้นมา จุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะเป็นช่วงที่เราโดนนำ 1-2 และกลับมาตีเสมอ 2-2 เกม ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมา ส่วนตนก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีม
"เวลานี้คงพูดได้ว่าเราคือเบอร์ 1 อาเซียน แต่คำนี้ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกัน เพราะว่า สิงคโปร์เอง หรือจะเป็นมาเลเซีย และเพื่อนในอาเซียนทุกชาติเขาก็พัฒนาฝีมือ ก้าวสู่ระดับโลกกันมากขึ้น ซึ่งเราก็ต้องเหนื่อยกันมากขึ้นไปอีก อย่างเกมในวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่า อีก 2 ปีข้างหน้า เราต้องทำงานกันให้หนักขึ้น จะบอกว่าเป็น เบอร์ 1 แล้วก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขนาดนั้น เพราะกีฬามีแพ้มีชนะ"
อรวรรณ เผยต่อว่า ส่วนการแข่งขันประเภทบุคคลเราคงต้องฝึกซ้อมกันใหม่ เริ่มใหม่กันอีกที ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นนักกีฬากันหมดแล้ว ว่าจะเจอกับใครบ้าง มีเวลาเตรียมตัว 2 วัน จะพยายามกันใหม่ในประเภทบุคคล
ด้าน "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร เผยว่า เอาจริงๆต้องยอมรับว่า ซีเกมส์ กดดันกว่าเอเชียนเกมส์อีก เพราะเล่นในบ้าน และเราเป็นแชมป์เก่าด้วย ก็พยายามควบคุมสมาธิ ตั้งสติให้อยู่กับตัว เพราะเขาก็ตีได้ดีเหมือนกัน เราก็พยายามเล่นทีละลูก พยายามเอาชนะให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าเหรียญนี้ขอมอบให้ คนไทยทุกคน
ส่วน "แตงโม" ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน เผยเกี่ยวกับคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปด้วยโรคมะเร็ง ช่วงก่อนแข่งขันซีเกมส์ ไม่นานว่า ตอนที่ "ทิพย์" กับ "หญิง" ลงไปแข่งขันก็ภาวนาขอให้คุณแม่ช่วยลูกด้วย ช่วยเพื่อนในทีมด้วย ก่อนคุณแม่เสียก็คุยกันว่า แม่อยากมาดูเราแข่งขัน เพราะวันเกิดแม่ เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นี้เอง อยากมอบเหรียญทองครั้งนี้ให้กับคุณแม่